Sorgerechtsstreit: Edith Stehfest meldet sich selbst zu Wort

Im Sorgerechtsstreit mit Eric Stehfest (37) meldet sich Edith Stehfest (31) nun selbst zu Wort und spart dabei nicht mit Kritik an ihrem Expartner. In ihrer Instagram-Story reagiert die Musikerin darauf, dass Eric die vorläufige Entscheidung über die beiden gemeinsamen Kinder nach dem Gerichtstermin öffentlich gemacht hatte. Offenbar stößt ihr dabei vor allem sauer auf, dass er sich trotz einer entsprechenden Bitte des Gerichts an die Presse gewandt haben soll. "Ich lieb's", macht Edith ihrem Ärger Luft und schreibt: "Gericht an uns so: Bitte unterlassen Sie es, weitere Infos an die Presse zu geben. Mein Ex so: Also lieber Berliner Kurier, hier mein Statement."

Eric hatte die vorläufige Regelung, die nach dem Gerichtstermin getroffen wurde, bereits auf Instagram öffentlich gemacht. Demnach sollen die beiden gemeinsamen Kinder weiterhin überwiegend bei ihm leben. Das gemeinsame Sorgerecht bleibt jedoch bestehen, sodass Edith und Eric auch künftig wichtige Entscheidungen rund um ihren Nachwuchs zusammen treffen müssen. Einen Einblick in die geplanten Kontakte zwischen Mutter und Kindern gab Eric ebenfalls: "Alle zwei Wochen finden begleitete Umgänge bei Edith statt beziehungsweise mit Edith."

Ob das aktuelle Betreuungsmodell in Zukunft noch einmal angepasst wird, ist bislang nicht bekannt. Auch welche langfristige Regelung das Gericht für die Familie anstrebt, ist derzeit noch offen. Wie es im Streit um die Kinder weitergeht, dürfte sich daher erst im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen. Für Edith steht zunächst ohnehin ein persönliches Wiedersehen im Mittelpunkt. Trotz ihrer Kritik an Eric richtet sie den Blick jetzt auf die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern. In ihrer Story schreibt die zweifache Mutter dazu: "Egal. Ab morgen hab ich meine Engel wieder bei mir."

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

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