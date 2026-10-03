Nach Ehe-Aus: Pete Wicks gestand Olivia Attwood seine Liebe

Olivia Attwood (35) und Pete Wicks (37) waren lange eng befreundet, bevor sich ihre Beziehung veränderte. Im Podcast "Off The Vine" verriet die Realitybekanntheit nun, wann Pete erstmals romantische Gefühle für sie entwickelte. Demnach verbrachten die beiden nach Olivias Trennung von Bradley Dack im Januar 2026 deutlich mehr Zeit miteinander. "Nachdem ich mich von meinem Ex getrennt hatte, verbrachten wir mehr Zeit miteinander, und er hat mir inzwischen gestanden, dass er irgendwann begonnen hatte, romantische Gefühle für mich zu entwickeln", erzählte Olivia. Lange hielt Pete damit offenbar nicht hinter dem Berg: "Er hat mir das ziemlich bald nach dieser Trennung erzählt." Bis dahin habe ihre Beziehung ausschließlich auf Freundschaft beruht.

Auf Petes Liebesgeständnis ließ sich Olivia allerdings nicht sofort ein. "Ich hielt ihn eine ganze Weile auf Abstand, aber dann erkannte ich auf einmal, dass wir eine Verbindung hatten, die mir zuvor nicht bewusst gewesen war", erklärte sie im Podcast. Ihre Beziehung hielten die beiden anschließend monatelang privat, obwohl sie bereits beim Küssen und Kuscheln sowie bei romantischen Dates fotografiert worden waren. Erst im Juli 2026 machten Olivia und Pete ihre Liebe offiziell und veröffentlichten gemeinsame Urlaubsfotos aus Ibiza auf Instagram. Im September folgte der erste gemeinsame Auftritt als Paar auf dem roten Teppich: Bei den National Television Awards in der Londoner O2 Arena küssten sich die beiden vor den Kameras.

Vor ihrer Beziehung mit Pete war Olivia mit dem Fußballer Bradley Dack verheiratet. Dass sie sich nach dem Ende ihrer Ehe vergleichsweise schnell auf eine neue Liebe einließ, verteidigte die Realitybekanntheit im Podcast. Für solche Situationen gebe es ihrer Ansicht nach keinen festen Zeitplan, weshalb sie ihre eigenen Gefühle nicht den Erwartungen anderer unterordnen wolle. "Ich habe diese Verbindung zu diesem Freund, wir verlieben uns ineinander, und ich werde das nicht auf Eis legen, nur weil es nicht dem Ablauf entspricht, den die Leute von einem erwarten", erklärte sie. Wie wohl sie sich mit Pete fühlt, hatte Olivia bereits zuvor deutlich gemacht und ihre Beziehung als "das Einfachste, was ich je getan habe" bezeichnet. Bevor aus ihrer Freundschaft eine Romanze wurde, kannten sich die beiden Realitystars bereits seit Jahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Attwood bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige