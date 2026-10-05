Dunkle Romanverfilmung "East of Eden" stürmt Netflix-Charts

Nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung entwickelt sich "East of Eden" zum weltweiten Netflix-Hit. Die siebenteilige Miniserie startete am 1. Oktober und schob sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze zahlreicher Ländercharts. Am 4. Oktober lag die Literaturadaption laut Flixpatrol bereits in 40 Ländern auf Platz eins, am folgenden Tag waren es noch mehr. Auch in Deutschland hat sich die Familiensaga mittlerweile den Spitzenplatz gesichert. Stand 5. Oktober führt "East of Eden" die hiesigen Netflix-Seriencharts an. Eine der zentralen Figuren spielt Florence Pugh (30): Die britische Schauspielerin ist als geheimnisvolle Cathy Ames zu sehen. Dabei war der Erfolg zunächst keineswegs so deutlich abzusehen. Nach dem Start landete die Serie erst auf niedrigeren Plätzen, bevor sie sich innerhalb weniger Tage bis ganz nach oben vorarbeitete.

Die Vorlage stammt von John Steinbeck, dessen gleichnamiger Roman 1952 erschien. Verantwortlich für die Serienadaption ist Zoe Kazan, die zu dem Stoff auch eine ganz persönliche Verbindung hat. Ihr Großvater Elia Kazan inszenierte bereits die berühmte Verfilmung von 1955 mit James Dean (†24). Während dieser Kinofilm nur einen Teil des umfangreichen Romans aufgriff, erzählt die neue Serie deutlich mehr von Steinbecks generationenübergreifender Familiengeschichte. Auch bei internationalen Kritikern stößt die Netflix-Version überwiegend auf Zustimmung. Der Guardian beschreibt die Produktion als fesselndes Fernsehen und lobt besonders Florence Pughs Darstellung. Variety sieht in Florence und Hoon Lee sogar das emotionale Zentrum der Adaption. Auch andere Besprechungen heben die aufwendige Inszenierung und die starke Besetzung hervor, merken aber zugleich an, dass die Serie nicht immer die philosophische Tiefe der Romanvorlage erreicht.

Zu Beginn konzentriert sich die Handlung auf die Brüder Adam und Charles Trask, die von Christopher Abbott (40) und Mike Faist (34) gespielt werden. Ihr ohnehin schwieriges Verhältnis verändert sich noch einmal grundlegend, als Cathy Ames in ihr Leben tritt. Adam fühlt sich schnell zu der Fremden hingezogen, während Charles ihr von Anfang an skeptisch gegenübersteht. Im weiteren Verlauf springt die Geschichte in die nächste Generation. Dann rücken Adams Söhne Caleb, genannt Cal, und Aron stärker in den Mittelpunkt und müssen sich mit den Konflikten und Geheimnissen ihrer Familie auseinandersetzen. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und ist rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert angesiedelt. Obwohl Steinbecks Geschichte im kalifornischen Salinas Valley spielt, entstanden die Aufnahmen größtenteils in Neuseeland. Unter anderem dienten Oamaru und verschiedene Regionen auf der Südinsel als Kulisse für die historische Welt der Trask-Familie.

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Netflix Florence Pugh in ihrer Rolle als Cathy Ames in "East of Eden"

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Netflix Charles (Mike Faist) und Adam Trask (Christopher Abbott) mit Cathy Ames (Florence Pugh) in "East of Eden"

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Netflix Florence Pugh als Cathy Ames und Christopher Abbott in seiner Rolle des Adam Trask in "East of Eden"