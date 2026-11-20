Im Finale der ersten Staffel von "Campus Drivers" nimmt die Liebesgeschichte von Lane und Loïs eine dramatische Wendung. Lane, gespielt von Baptiste Masseline (26), verlässt Loïs, die von Carmen Kassovitz verkörpert wird. Dabei mussten die beiden zunächst unfreiwillig zusammenwohnen und hatten sich erst kurz zuvor offen ihre Gefühle gestanden. Hinter Lanes plötzlichem Verschwinden steckt allerdings kein freiwilliger Rückzug aus der Beziehung. Seine Mutter Daphné greift ein, erpresst ihren Sohn und zwingt ihn so zu einem Umzug nach Los Angeles. Die sechsteilige Staffel, die seit dem 6. November vollständig bei Prime Video verfügbar ist, endet damit mit einem dramatischen Cliffhanger. Ob Lane den erzwungenen Umzug tatsächlich antritt und welche Zukunft das frisch verliebte Paar noch haben könnte, lässt das Finale bewusst offen.

Diese dramatische Trennung gibt es nur in der Serie. Sie wurde eigens für die Adaption geschrieben und kommt im ersten Roman "Fast Lane", auf dem die Staffel basiert, gar nicht vor. In der Buchvorlage meistern Loïs und Lane ihre Probleme und bleiben ein Paar – weder die Erpressung durch Daphné noch der erzwungene Umzug nach Los Angeles oder der große Cliffhanger sind Teil der Romanhandlung. Autorin C. S. Quill hat sich nach eigenen Angaben anfangs damit schwergetan, Änderungen an ihren Geschichten zuzulassen. Bei der Arbeit an der Serie habe sie jedoch gemerkt, dass sich nicht alles, was auf dem Papier funktioniert, unverändert auf den Bildschirm bringen lässt. Die Adaption sei für sie deshalb keine bloße Kopie ihrer Romane. Mit dem neu geschaffenen Cliffhanger bleibt die Liebesgeschichte von Loïs und Lane offen und könnte direkt in einer zweiten Staffel fortgesetzt werden. Prime Video hat bislang allerdings weder neue Folgen noch Dreharbeiten oder einen möglichen Starttermin bestätigt.

Sollte es eine Fortsetzung geben, wären einige Fragen zu klären: Geht Lane tatsächlich nach Los Angeles? Wann erfährt Loïs, warum er wirklich verschwunden ist? Und wie reagiert sie darauf, dass seine Mutter ihn erpresst hat? Stoff für weitere Folgen gäbe es jedenfalls genug, denn die Buchreihe umfasst insgesamt fünf Bände. Als nächste Vorlage käme "Crash Course" infrage. Darin stehen Donovan (gespielt von Madior Fall) und Carrie (verkörpert von Eloïse Rey) im Mittelpunkt. Wegen des neuen Cliffhangers könnten Loïs und Lane in der Serie aber stärker vertreten bleiben als im zweiten Roman. Schauplatz der Beziehungsgeschichten ist die französische Riviera. Gedreht wurde von Oktober 2025 bis Januar 2026 unter anderem in Nizza, Cannes und Antibes. Auch die fiktive Elite-Universität Belrose hat ein reales Vorbild: Als Kulisse für den Campus, an dem sich die Wege der Figuren kreuzen, diente die Villa Eilenroc am Cap d'Antibes.

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Amazon MGM Studios Carmen Kassovitz und Baptiste Masseline in "Campus Drivers"

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