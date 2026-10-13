Netflix' "East of Eden": Das bedeutet das rätselhafte Ende

Die neue Netflix-Miniserie "East of Eden" mit Florence Pugh (30) in der Hauptrolle hat es in sich. Seit dem 1. Oktober sind alle sieben Folgen der Romanverfilmung abrufbar. Florence spielt darin Cathy Ames, deren Entscheidungen das Leben der Familie Trask über zwei Generationen hinweg prägen. Besonders im Finale überschlagen sich die Ereignisse. Adams Zwillingssöhne Cal und Aron geraten in einen Konflikt, der schließlich tödliche Folgen hat. Auch für Cathy nimmt die Geschichte ein tragisches Ende. Doch ausgerechnet ein einziges Wort sorgt in der letzten Szene für einen Hoffnungsschimmer: "Timshel". Was dahintersteckt, erschließt sich erst durch die Geschichte der Familie. Achtung, ab hier folgen Spoiler!

Im Mittelpunkt des Finales steht zunächst Cal, gespielt von Joseph Zada. Er möchte seinem Vater Adam (Christopher Abbott, 40) mit selbst verdientem Geld helfen, doch der lehnt das Angebot ab. Tief verletzt rächt sich Cal an seinem Zwillingsbruder Aron (Joe Anders), indem er ihm die Wahrheit über ihre Mutter offenbart: Cathy lebt noch und betreibt unter dem Namen Kate ein Bordell. Für Aron bricht eine Welt zusammen. Er meldet sich zum Militärdienst und fällt schließlich im Ersten Weltkrieg. Adam erleidet nach der Nachricht vom Tod seines Sohnes einen schweren Schlaganfall, der ihn gelähmt zurücklässt. Cal gibt sich die Schuld an der Tragödie. Auch Cathy findet keinen Ausweg mehr. Von ihrer Vergangenheit eingeholt, nimmt sie sich das Leben. In ihren letzten Momenten begegnet sie in einer Vision ihrem jüngeren Ich und dem längst verstorbenen Charles Trask (Mike Faist, 34).

Am Ende sitzt Cal am Bett seines Vaters, von Schuldgefühlen geplagt. Der Hausangestellte Lee (Hoon Lee) bittet Adam, seinem Sohn die Möglichkeit zur Versöhnung zu geben. Mit letzter Kraft bringt dieser nur ein einziges Wort hervor: "Timshel". Der Begriff stammt aus dem Hebräischen und wird in John Steinbecks Roman von 1952 mit "Du darfst" beziehungsweise "Du kannst" gedeutet. Dahinter steckt der Gedanke, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, welchen Weg er einschlägt. Cal muss also nicht zwangsläufig die Fehler seiner Mutter wiederholen und ist trotz seiner Schuld nicht dazu verdammt, ein schlechter Mensch zu bleiben. Für Serienmacherin Zoe Kazan ist genau diese Botschaft entscheidend: Menschen können sich verändern, unabhängig davon, was sie selbst oder ihre Vorfahren getan haben. Damit bekommt das tragische Ende der Familiengeschichte doch noch eine versöhnliche Note.

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Netflix Charles (Mike Faist) und Adam Trask (Christopher Abbott) mit Cathy Ames (Florence Pugh) in "East of Eden"

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Netflix Florence Pugh in ihrer Rolle als Cathy Ames in "East of Eden"

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Netflix Florence Pugh als Cathy Ames und Christopher Abbott in seiner Rolle des Adam Trask in "East of Eden"

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