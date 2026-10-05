Ed Helms übernimmt Hauptrolle in Sportkomödie "The Streak"

Vom Büro auf den Basketballplatz: Ed Helms (52) übernimmt seine nächste Hauptrolle als Coach. In der Komödie "The Streak" verkörpert er den Basketballtrainer Oliver Eslinger, der ein Team mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte übernimmt. Wie Deadline berichtet, sind die Dreharbeiten im Raum St. Louis bereits abgeschlossen. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und spielt ab 2011, als Oliver die lange Niederlagenserie seines Teams beendet. Bereits 2008 hatte er den Posten als Cheftrainer der Männermannschaft des California Institute of Technology, kurz Caltech, übernommen. Die sportliche Ausgangslage war damals desaströs: Seit Januar 1985 hatte das Team kein Conference-Spiel gewonnen und war damit rund 26 Jahre ohne Sieg geblieben. Mit dem Erfolg 2011 endete eine Rekordserie von 310 Niederlagen in Conference-Spielen. Mit viel Optimismus und ungewöhnlichen Trainingsmethoden versucht der Coach, seine hochintelligenten, sportlich jedoch erfolglosen Studenten davon zu überzeugen, dass eine Wende mit einem einzigen Sieg beginnen kann. Neben Ed sind unter anderem Nina Dobrev, Natasha Rothwell, Tone Bell, Peter Billingsley und Comedian Joe DeRosa Teil des Ensembles.

Die Fäden bei "The Streak" laufen bei Steve Byrne zusammen: Er schrieb das Drehbuch und übernimmt zugleich die Regie. Für Lion Forge Entertainment markiert die Komödie den Einstieg in den Realfilmbereich. Auch Ed ist hinter den Kulissen beteiligt und produziert den Film gemeinsam mit Mike Falbo über ihre Firma Pacific Electric. Weitere Produzenten kommen von Armory Films und Lion Forge Entertainment. Der Weg zur Verfilmung war allerdings lang. Mehrere Produktionsfirmen hatten sich im vergangenen Jahrzehnt um die Rechte an Oliver Eslingers Geschichte bemüht, doch erst nach einem ausführlichen Gespräch mit Byrne stimmte der Coach einer Verfilmung zu. Das Drehbuch gelangte über Falbo zu dessen langjährigem Freund Jon Kanak, der das Projekt schließlich zu Lion Forge brachte. "Ed war für mich immer die Traumbesetzung für Oliver, weil er eine Authentizität, Wärme und einen Humor mitbringt, die den Geist dieser Geschichte perfekt verkörpern", erklärte Byrne gegenüber Deadline.

Bei "The Streak" geht es allerdings um mehr als eine außergewöhnliche Basketballserie. Im Zentrum stehen auch Oliver und die Studenten, deren sportliche Fähigkeiten unterschätzt werden und die durch das Vertrauen ihres Trainers neues Selbstbewusstsein gewinnen sollen. "Im Kern geht es in 'The Streak' um Hoffnung, Führung und darum, Größe in Menschen zu entdecken, die von allen anderen übersehen wurden", erklärte Steve. Für Ed ist der Film zugleich eine weitere Zusammenarbeit mit Mike Falbo. Gemeinsam betreiben sie die Produktionsfirma Pacific Electric und waren bereits an Projekten wie "Rutherford Falls" und "The Clapper" beteiligt. Für Lion Forge Entertainment ist "The Streak" dagegen ein Schritt in einen neuen Bereich: Das Unternehmen, das 2020 für den animierten Kurzfilm "Hair Love" einen Oscar gewann, erweitert mit dem Basketballfilm seinen bisherigen Animationsschwerpunkt um Realfilme für ein breites Publikum.

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Getty Images Ed Helms im Getty Images Portrait Studio bei IMDb und IMDbPro während des TIFF in Toronto, 13. September 2026

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Getty Images Ed Helms, Schauspieler

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