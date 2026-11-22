Herzogin Meghan (45) soll nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien nur schwer Anschluss an den alten Freundeskreis von Prinz Harry (42) finden. Daily-Mail-Redakteurin Alison Boshoff behauptete im Gespräch mit NewsNation-Journalistin Paula Froelich, einige langjährige Freunde des Royals könnten mit dessen Ehefrau angeblich wenig anfangen. Harry habe in seiner Heimat zwar nach wie vor Kontakte aus früheren Zeiten. Seine Ehe mit der ehemaligen Schauspielerin soll diese Freundschaften aber belasten. Gemeinsame Treffen mit dem Herzogspaar gestalteten sich deshalb kompliziert. Alison fasste die angebliche Stimmung gegenüber der ehemaligen Schauspielerin deutlich zusammen: "Wir hören tatsächlich, dass seine Freunde sie nicht besonders mögen." Damit könnte Harrys Rückkehr in sein früheres gesellschaftliches Umfeld komplizierter ausfallen.

Auch bei Verabredungen soll Prinz Harry laut Alison nicht mehr als Einzelperson wahrgenommen werden. "Er kommt nicht als Einzelpackung. Er kommt im Doppelpack. Wenn man Harry bekommt, bekommt man auch Meghan, und ich denke wirklich, dass das ein Problem ist", erklärte die Redakteurin bei NewsNation. Hinzu komme, dass Meghan angeblich nicht gutheiße, wenn ihr Mann an Wochenenden mit seinen Freunden zur Jagd gehe. Diese Aktivität habe früher zu Harrys gesellschaftlichem Leben in Großbritannien gehört, inzwischen halte er sich davon jedoch angeblich fern. Meghans eigene Lage in Großbritannien beschrieb die Redakteurin als eine Art Schwebezustand. "Mein Eindruck ist nicht, dass sie viel zu tun hat", behauptete sie und ergänzte: "Ich habe das Gefühl, dass sie hier in der Schwebe hängt, weil das Harrys Vorstoß ist. Das ist Harrys riskantes Glücksspiel, nach Großbritannien zurückzukehren." Konkrete Äußerungen des Paares zu diesen Behauptungen liegen nicht vor.

Ganz ohne vertraute Menschen ist Meghan in Großbritannien allerdings nicht. Zu ihren loyalen Freunden zählen Soho-House-Manager Markus Anderson, PR-Managerin Isabel May und Modedesignerin Misha Nonoo. Royal-Autorin Katie Nicholl erklärte gegenüber Hello!: "Sie hat die Soho-Farmhouse-Clique – ihr enger Freund Markus Anderson ist oft dort – und Izzy May, die eine von Meghans engsten Freundinnen und Archies Patentante ist." Insgesamt habe Meghan im Land "ein paar Verbündete – nur nicht viele". Erst vor Kurzem traf sich die Herzogin mit ihrer Freundin Malala Yousafzai (29) im Londoner Hotel Claridge's. Ein Insider beschrieb die Begegnung gegenüber People als persönliches Wiedersehen unter Freundinnen. Auch mit Ellen DeGeneres (68) und Portia de Rossi (53), die mittlerweile in den Cotswolds leben, kam Meghan in einem Pub nahe Burford zusammen. Darüber hinaus reiste Kelly Zajfen aus den USA an. Die Freundinnen spielten gemeinsam Mahjong, tranken etwas und verbrachten Zeit miteinander. Damit pflegt Meghan während ihres Aufenthalts mehrere langjährige Verbindungen außerhalb von Harrys früherem Freundeskreis.

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