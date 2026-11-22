Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sorgten im August für eine echte Überraschung: Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) verließen sie Kalifornien und kehrten nach Großbritannien zurück. Bislang war vor allem von familiären Beweggründen die Rede. Wie Page Six jetzt berichtet, könnte hinter dem plötzlichen Umzug aber ein ganz anderer Auslöser stecken. Es soll Probleme mit Harrys US-Visum gegeben haben. Gleich mehrere Quellen bringen den Ortswechsel des Paares mit dem Aufenthaltsstatus des Prinzen in Verbindung. Ein Insider aus US-Regierungskreisen behauptete gegenüber dem Portal: "Sein Visum war abgelaufen und wurde nicht sofort verlängert." Inzwischen soll die Angelegenheit allerdings geklärt sein. Laut dem Bericht planen Harry und Meghan deshalb bereits, mit Archie und Lilibet nach Kalifornien zurückzukehren. Offiziell bestätigt hat das Paar weder die angeblichen Schwierigkeiten bei der Verlängerung noch die genauen Pläne für den erneuten Umzug.

Welche Art von Visum Harry seit dem Umzug der Sussexes in die Vereinigten Staaten im März 2020 eigentlich besaß, bleibt allerdings ein Rätsel. Ebenso unklar ist, ob die angeblich verzögerte Verlängerung sein Aufenthaltsrecht tatsächlich ins Wanken brachte. Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums betonte gegenüber Page Six, dass jedes Visum ein Ablaufdatum habe und in regelmäßigen Abständen erneuert werden müsse. Das könne erklären, warum die Familie so unvermittelt nach England aufgebrochen sei. Ein Einwanderungsanwalt, den das Portal ebenfalls befragte, hält zwei Varianten für denkbar: ein Diplomatenvisum oder ein Visum für Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten beziehungsweise Leistungen. In beiden Fällen sei nach einigen Jahren eine Erneuerung fällig. Eine Green Card über seine Ehe mit der US-Amerikanerin Meghan könnte der Royal laut dem Anwalt bewusst nicht beantragt haben. Der Grund: Damit wären mögliche steuerliche Folgen für sein weltweites Einkommen verbunden gewesen.

Offiziell klang das bislang ganz anders: Als Gründe für den Neustart hatten die Sussexes den Wunsch genannt, Archie und Lilibet in Großbritannien zur Schule zu schicken und wieder näher bei Familie und Freunden zu leben. Im britischen Fernsehen schwärmte der Zweifachvater, wie Page Six berichtete, von der Entwicklung seiner Kinder: "Das Selbstvertrauen der beiden ist seit dem Besuch einer britischen Schule sprunghaft gestiegen, was wirklich, wirklich schön ist." Noch im Mai 2025 hatte Harry ganz anders geklungen. Mit Blick auf seine Sicherheitsbedenken erklärte er damals gegenüber der BBC: "Ich kann mir derzeit keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zurück nach Großbritannien bringen würde." Thanksgiving will die Familie nun noch in Großbritannien verbringen. Weihnachten wird die Familie ebenfalls in England bleiben. Die britische Königsfamilie kommt derweil in Sandringham zusammen.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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