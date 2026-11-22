Prinz Harry (42) soll einen klaren Wunsch haben: Seine Frau Herzogin Meghan (45) soll Hollywood vorerst den Rücken kehren. Wie das Magazin Closer unter Berufung auf einen anonymen Insider berichtet, dränge der Royal darauf, dass die Familie nach dem Umzug in die Cotswolds erst einmal dauerhaft in Großbritannien zur Ruhe kommt. Eine offizielle Bestätigung, dass sich Meghan beruflich zurückzieht, gibt es allerdings nicht. Dem Bericht zufolge liegen die Vorstellungen der beiden weit auseinander. Harry würde die Traumfabrik am liebsten komplett hinter sich lassen. Die Schauspielerin soll dagegen weiterhin fest entschlossen sein, ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche und ihre großen beruflichen Ziele zu verfolgen. Der Prinz plane die Auszeit offenbar schon für die Weihnachtszeit 2026: Statt wie zunächst erwogen nach Kalifornien zu fliegen, könnten die beiden mit ihren Kindern in ihrer neuen Heimat bleiben. Meghan soll diesem Plan nur widerwillig zugestimmt haben. Als endgültigen Abschied von der Filmwelt betrachte sie die Pause dem Bericht zufolge keineswegs.

Harry verspreche sich von der Auszeit weniger Stress, weniger Reisen und mehr Beständigkeit im Familienalltag. "Sie hatten in den USA mehr als genug Ärger, und Harry glaubt, dass ihnen allen eine Pause von dieser Welt guttun wird. Meghan hängt noch immer sehr an ihrer Karriere, aber wenn es nach Harry ginge, würden sie Hollywood komplett hinter sich lassen", erklärte der Informant gegenüber Closer. Zudem finde der Prinz, dass seine Frau nicht jedem Job hinterherlaufen müsse: "Er sieht darin auch eine großartige Gelegenheit für Meghan, einen Schritt zurückzutreten und Hollywood auf sie zukommen zu lassen, anstatt mit der Bitte um Projekte von Tür zu Tür zu ziehen." Meghan wolle sich jedoch alle Möglichkeiten offenhalten und träume laut der Quelle sogar weiterhin von einem Oscar. "Wenn ihr morgen jemand ein fantastisches Projekt anbieten würde, würde sie die Chance sofort ergreifen", heißt es weiter. Auch die Kosten für internationale Reisen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sollen Harry beschäftigen. Angebliche finanzielle Sorgen mit Blick auf 2027 untermauert der Bericht jedoch weder mit Unterlagen noch mit anderen belastbaren Belegen.

Dem Bericht zufolge hängt die Hollywoodfrage eng mit den Festtagsplänen zusammen. Meghan habe sich eigentlich auf Kalifornien und die Feiern dort gefreut. Für Harrys Wunsch nach einem ruhigeren Fest in der Nähe des neuen Zuhauses zeige sie aber Verständnis. "Es wird schwer, all die Partys zu verpassen, aber sie kann Harrys Sichtweise verstehen. Er möchte, dass sie sich in ihrem neuen Leben einrichten, anstatt ständig mit einem Bein in den USA zu stehen", zitiert Closer einen Insider. Ein Weihnachtsfest in Großbritannien bedeutet aber offenbar nicht automatisch eine Feier mit König Charles (78) und den übrigen Royals. Wie das Magazin Hello! berichtet, rechnen Harry und Meghan nicht damit, am traditionellen Fest der Königsfamilie teilzunehmen. Stattdessen könnte Meghans Mutter Doria Ragland mit den Sussexes feiern. Auch enge Freunde sollen einen Besuch erwägen. Die Feiertage würden sie damit zwar getrennt von den Royals, aber im vertrauten Kreis verbringen. Ob daraus ein langfristiger beruflicher Kurswechsel entsteht, bleibt offen.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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