John Travoltas Tochter Ella Bleu startet ihre Modelkarriere

Ella Bleu Travolta (24), die Tochter von Hollywood-Star John Travolta (71), nimmt auf der Karriereleiter gleich zwei Sprossen auf einmal: Sie wurde jetzt von der renommierten Londoner Modelagentur Storm Models unter Vertrag genommen, die auch für die Entdeckung von Kate Moss (51) verantwortlich ist. Ihre neue Agentin, Paula Karaiskos, zeigte sich laut Daily Mail begeistert über diese Zusammenarbeit und kündigte an, dass Ella schon bald mit einer großen Werbekampagne und einem neuen Film auf sich aufmerksam machen werde. Stolz teilte auch Papa John auf Instagram ein Foto seiner Tochter von der New York Fashion Week mit den Worten: "So stolz auf Ellas Debüt in New York City."

Ella, die bereits in jungen Jahren als Schauspielerin vor die Kamera trat, zeigt nun eine neue Seite von sich, die offenbar schon lange in ihr schlummerte. In einem Interview mit Daily Mail schwärmte sie von ihrer Leidenschaft für Mode: "Ich mag es, weil es sehr kreativ ist. Schon als Kind habe ich es geliebt, mich zu verkleiden und verschiedene Looks auszuprobieren." Ihre Karriere in der Filmbranche begann sie 2009 mit einer Rolle im Film "Old Dogs" an der Seite ihrer Eltern John und Kelly Preston (✝57). Später übernahm sie Hauptrollen in Filmen wie dem Thriller "The Poison Rose" und "Get Lost", einer modernen Interpretation von "Alice im Wunderland".

Ella hat trotz ihres jungen Alters bereits mehrere Schicksalsschläge hinter sich. Im Jahr 2009 verstarb ihr älterer Bruder Jett (✝16) bei einem Anfall – ausgelöst durch seine Erkrankung, das sogenannte Kawasaki-Syndrom. 2020 folgte der Tod ihrer Mutter Kelly an Brustkrebs. Trotz dieser tragischen Ereignisse ist Ella ihrem Vater und ihrem jüngeren Bruder Benjamin bis heute sehr nahe geblieben. "In unserer Familie unterstützen wir uns immer gegenseitig", verriet sie laut Deadline. John, der über die Jahre ein wichtiger Mentor für sie gewesen sei, habe sie von Beginn an in ihrer Karriere bestärkt: "Er ist der beste Lehrer, den ich mir wünschen kann."

Getty Images Ella Bleu Travolta, 2022

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und Ella Travolta, Cannes Film Festival 2018

