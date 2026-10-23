John Travolta wagt wohl neuen Anlauf für seine Memoiren

John Travolta (72) gibt seinen Memoiren anscheinend eine zweite Chance. Wie The Hollywood Reporter berichtet, bietet der Schauspieler derzeit eine neue Buchidee bei Verlagen an. Damit würde mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Versuch doch noch ein Buch über sein Leben entstehen. Der erste Anlauf war trotz eines millionenschweren Vertrags und einer bereits geplanten Veröffentlichung im Herbst 2006 nie im Handel gelandet. Spannend dürfte vor allem sein, wie persönlich der Hollywoodstar diesmal wird und welche Themen das Buch aufgreift. Neben seiner Karriere könnten auch die traumatischen Kapitel seines Lebens eine Rolle spielen – der Tod seines Sohnes Jett und der seiner Ehefrau Kelly Preston (†57). Hinzu kommen Erinnerungen, die schon beim ersten Projekt ein Kapitel bekommen sollten: seine Begegnungen mit Prinzessin Diana (†36) und mit Marlon Brando (†80).

Den ersten Vertrag für seine Autobiografie hatte der "Pulp Fiction"-Darsteller bereits 2004 unterschrieben. So waren Berichten zufolge 2,5 Millionen US-Dollar für die US-Rechte und weitere 2,3 Millionen US-Dollar für die britischen Rechte vereinbart worden. Den Zeitpunkt für seine erste Biografie begründete er so: "Ich habe dieses Jahr einen Meilenstein in meinem Leben erreicht und bin 50 geworden. Wenn ich noch länger warten würde, müsste ich zwei Bücher schreiben." Das Projekt war schon in den Startlöchern: Das noch unbetitelte Werk besaß eine ISBN und wurde in Buchhandelsdatenbanken als Hardcover mit 384 Seiten geführt. Der damalige Hyperion-Chefredakteur Will Schwalbe soll sogar angekündigt haben, die Memoiren würden die Leser "auf jeder Seite überraschen, bewegen und unterhalten". Warum das Vorhaben scheiterte und was mit dem Vorschuss geschah, bleibt bis heute offen.

Der mögliche Neustart fällt zudem in eine Zeit, in der Autobiografien von Prominenten stark gefragt sind. Ein erfahrener Verlagsmanager bezeichnete John als begehrte Verpflichtung und erklärte, er sei "immer noch beliebt, trotz des ganzen Scientology-Unsinns". Seit der ersten Buchankündigung im Jahr 2004 hat sich im Leben des Schauspielers vieles verändert – vor allem durch zwei einschneidende Verluste. Sein Sohn Jett starb 2009 im Alter von 16 Jahren nach einem Krampfanfall. 2020 erlag seine Ehefrau Kelly Preston einer Brustkrebserkrankung, John ist seither verwitwet. Laut einem Insider schwört er einer seiner Ehefrau weiterhin die Treue und hat keine andere Partnerin an seiner Seite.

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Getty Images John Travolta, Oktober 2024

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Getty Images John Travolta and Ella Bleu Travolta in Cannes für den Apple-Film "Propeller One-Way Night Coach"

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Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018