Nach 12 Jahren: Lisa Snowdon trennt sich von ihrem Verlobten

Nach zwölf gemeinsamen Jahren ist bei Lisa Snowdon (54) und ihrem Verlobten George Smart Schluss. Die Moderatorin bestätigte das Liebes-Aus jetzt im Podcast "Second Act" von Ateh Jewel. Dort sprach sie offen über ihre neue Lebenssituation und erklärte auch, was letztlich zum Ende der langjährigen Beziehung geführt habe. "Wir haben uns beide verändert. Man lebt sich auseinander. Das ist passiert", schilderte sie. Ihre gemeinsame Zeit wolle sie dennoch keinesfalls schlechtreden. Schließlich hätten sie viele schöne Momente miteinander erlebt. Gleichzeitig blickt die Britin voller Zuversicht nach vorn: "Ich fühle mich stark. Ich fühle mich glücklich. Ich freue mich auf die Zukunft", betonte sie.

Wie die Daily Mail berichtet, sprach Lisa außerdem darüber, wie wichtig offene Kommunikation und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber in einer Beziehung seien. Viele Menschen würden aus Bequemlichkeit zusammenbleiben oder weil sie Angst davor hätten, ihr gewohntes Leben aufzugeben. Für Lisa steht hingegen fest: "Wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann fühlt es sich nicht mehr richtig an. Und man kann einfach nicht in einer Beziehung bleiben, die nicht richtig ist." Einen neuen Partner sucht die 54-Jährige derzeit allerdings nicht. Stattdessen nutzte sie die Zeit nach der Trennung für sich selbst und reiste allein zu einem Wellnessretreat nach Bali und anschließend nach Sri Lanka, um eine Freundin zu besuchen. Besonders die Reise habe ihr gezeigt, wie gut sie allein zurechtkommt. "Ich dachte: 'Oh, ich erlebe gerade einen romantischen Moment mit mir selbst', und es war etwas ganz Besonderes. Da dachte ich: Ich brauche niemanden", erinnerte sie sich.

Lisa und George verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Schon vor rund 20 Jahren lernten sie sich kennen, bevor ihre Liebe 2014 ein zweites Mal aufflammte. Zwei Jahre später machte der Unternehmer der Moderatorin einen Heiratsantrag. Doch obwohl damit eigentlich der Weg zum Traualtar geebnet war, kam es nie zur Hochzeit. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Spekulationen über eine mögliche Trennung die Runde gemacht. Lisa war ohne ihren Verlobungsring gesehen worden, während George seit Januar weder auf ihren Social-Media-Kanälen noch bei öffentlichen Auftritten an ihrer Seite auftauchte. Nun herrscht Gewissheit und Lisa richtet den Blick nach vorn. "Das Leben ist zu kurz. Es geht zu schnell vorbei. Ich möchte im Moment, im Hier und Jetzt, leben und mich einfach darauf konzentrieren", erklärt sie im Podcast.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon und ihr Verlobter George Smart

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon mit ihrem Partner George Smart

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin