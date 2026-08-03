Lisa Snowdon sieht das Älterwerden mit 54 Jahren positiv

Mit 54 Jahren blickt TV-Moderatorin Lisa Snowdon (54) offener denn je auf ihr Leben – und scheut dabei nicht davor zurück, auch die schwierigen Seiten zu beleuchten. Im Prima Magazine spricht sie jetzt offen über ihre Erfahrungen mit der Menopause und erklärt, wie sie diese Lebensphase für sich neu bewertet hat. "Ich bin jetzt 54 und sehe diese Zeit in meinem Leben als ein neues Kapitel. Es ist wichtig, das Älterwerden auf eine positivere Weise zu betrachten", so die britische Moderatorin in dem Interview. Für sie ist das keine leere Phrase, sondern das Ergebnis eines langen, mitunter schmerzhaften Prozesses.

Denn die Menopause hatte Lisa körperlich und seelisch stark zugesetzt. Sie nahm rund 19 Kilogramm zu, verlor Haare und kämpfte mit trockener Haut sowie mehr Falten, gibt sie gegenüber Prima offen zu. Besonders belastend war aber das Psychische: Ihre Selbstsicherheit sei auf den Nullpunkt gesunken, sie habe Panikattacken bekommen und sogar Jobangebote abgelehnt. Auch Alkohol erwies sich als Verstärker ihrer Beschwerden. "Ich wurde nach ein paar Gläsern so wütend. Plötzlich verwandelte ich mich in den Teufel und hatte keine Ahnung, warum", erzählt sie. Mittlerweile trinkt sie deutlich weniger. Heute fühlt sie sich an einem kraftvollen Ort angekommen und fragt sich: "Was will ich? Was brauche ich?"

Lisa begann ihre Karriere als Model, nachdem sie im Alter von 19 Jahren entdeckt worden war, und war bald in Magazinen wie Vogue, GQ und Elle zu sehen. Kampagnen für Marken wie Gucci und Mercedes folgten. Später wechselte sie vor die Kamera und moderierte unter anderem "Britain's Next Top Model" und "Through The Keyhole". Ihr Privatleben sorgte vor allem durch ihre rund fünfjährige Beziehung mit Hollywoodstar George Clooney (65) für Schlagzeilen – die beiden trennten sich im Jahr 2005. Beruflich hat sie noch große Pläne: Eine Show, die Menschen in der Lebensmitte zu einem Neustart verhilft, kann sie sich gut vorstellen. "Etwas, das meiner Seele entspricht und Menschen hilft, nicht nur anders anzuziehen, sondern auch anders zu leben", sagt sie gegenüber Prima.

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Getty Images Lisa Snowdon im November 2015

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Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

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Getty Images Lisa Snowdon, Radiomoderatorin