Nach Verlobungs-Aus: Lisa Snowdon fühlt sich besser denn je

Nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung mit ihrem Verlobten George Smart schaut Lisa Snowdon (54) voller Zuversicht auf das, was vor ihr liegt. Im Podcast "Second Act" von Ateh Jewel sprach die Moderatorin und das Model über ihre aktuelle Lebensphase und bezeichnete sie als ihren "zweiten Akt". An einen Neuanfang scheint sie mit viel Vorfreude heranzugehen: "Ich fühle mich stark. Ich fühle mich glücklich. Ich freue mich auf das, was die Zukunft bringt", erklärte sie in der Sendung. Für Lisa steht nach dem Verlobungs-Aus offenbar weniger die vergangene Beziehung im Mittelpunkt als die Frage, wie sie ihren neuen Lebensabschnitt gestalten möchte.

Die Frage, ob es ihr mit 54 Jahren schwergefallen sei, eine so lange Beziehung zu beenden, verneinte Lisa klar. Im Podcast erklärte die Britin: "Das Alter hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich denke, es war eher so, dass Menschen sich verändern. Wir haben uns beide verändert. Man lebt sich auseinander. Das ist passiert ..." Den Grund für das Liebes-Aus sieht Lisa damit vor allem in der persönlichen Entwicklung beider Partner. Gleichzeitig blickt sie gespannt auf ihr Leben als Single: "Menschen verändern sich – und wie wird jetzt meine Zukunft aussehen? Es ist einfach ziemlich aufregend." Über ihren Ex-Verlobten verlor die Moderatorin kein schlechtes Wort. Stattdessen betonte sie, wie stark, glücklich und gespannt sie auf die kommende Zeit sei.

Schon lange vor dem Wiederaufflammen ihrer Beziehung kreuzten sich die Wege von Lisa Snowdon und dem Unternehmer George Smart. Die beiden lernten sich bereits vor mehr als 20 Jahren kennen und waren damals kurzzeitig ein Paar, bevor sie getrennte Wege gingen. 2015 fanden sie wieder zueinander und feierten im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Liebesjubiläum. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, geheiratet haben sie jedoch nie. Noch im März 2025 hatte Lisa gegenüber Hello! erklärt, dass sie sich beim Thema Hochzeit keinen Druck mache. Eine konkrete Vorstellung davon, wie Brautkleid, Blumen oder der Gang zum Altar aussehen sollten, habe sie ohnehin nie gehabt. Auch nach der Trennung möchte die Moderatorin die gemeinsame Zeit offenbar in guter Erinnerung behalten. Schließlich hätten sie und George viele schöne Momente miteinander erlebt.

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Getty Images Lisa Snowdon bei den TV Choice Awards 2026 im Hilton Park Lane in London

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Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon mit ihrem Partner George Smart

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Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin