Ohne Ring gesichtet: Lisa Snowdon heizt Trennungsgerüchte an

Sorge um Lisa Snowdon (54): Wie die Daily Mail berichtet, reißen die Trennungsgerüchte um die britische Moderatorin und ihren Verlobten George Smart weiterhin nicht ab. Die 54-Jährige wurde jetzt auf dem Weg zu einem Pilateskurs in Essex gesichtet – allerdings ohne ihren Verlobungsring. Das dürfte die Spekulationen weiter befeuern, denn Fans rätseln schon länger über den Beziehungsstatus der beiden. George ist seit Januar weder auf Lisas Social-Media-Kanälen noch an ihrer Seite bei öffentlichen Auftritten zu sehen. Für viele ist das ein weiteres Indiz dafür, dass das Paar inzwischen getrennte Wege geht.

Mitten in den Spekulationen spricht Lisa sogar über einen persönlichen Neuanfang. In einem Interview mit dem Magazin Prima verriet die 54-Jährige zuletzt, dass sie sich derzeit in einer völlig neuen Lebensphase befinde. "Ich bin jetzt 54 und sehe diese Zeit in meinem Leben als ein neues Kapitel", erklärte sie. Statt sich vom Älterwerden verunsichern zu lassen, wolle sie sich künftig stärker auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse konzentrieren. "Es ist der zweite Frühling", beschrieb sie ihre aktuelle Situation. Zu den anhaltenden Trennungsgerüchten äußerte sich Lisa allerdings nicht.

Lisa und George verbindet eine ungewöhnliche Liebesgeschichte: Nachdem sie sich bereits vor rund 20 Jahren kennengelernt hatten, fanden sie 2014 wieder zueinander. Zwei Jahre später folgte zwar die Verlobung, doch den Gang zum Altar ließen die beiden bis heute aus. Noch Anfang 2025 erklärte Lisa im Gespräch mit Hello, dass sie nie von einer klassischen Hochzeit geträumt habe: "Ich hatte diese Vorstellung einfach nie. Letztlich ist es nur ein Vertrag." Ob die beiden ihre Beziehung inzwischen tatsächlich beendet haben, bleibt bislang offen.

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Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

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Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon und ihr Verlobter George Smart

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Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon mit ihrem Partner George Smart