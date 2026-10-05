Nach Ehe-Aus mit Gaz erwartet Emma McVey Baby Nummer drei

Bei Emma McVey (34) steht ein neues Kapitel an: Die Influencerin erwartet ihr drittes Kind. Vater des Babys ist ihr Verlobter James Staszewsky. Die niedliche Botschaft verkündete Emma am Montag mit einem emotionalen Video auf Instagram. Darin zeigt sie nicht nur ihren bereits deutlich gewachsenen Babybauch, sondern auch ein Ultraschallbild. Besonders rührend: Auch ihre beiden Kinder Chester und Primrose wurden eingeweiht. Ihre Reaktion auf die Nachricht, bald ein weiteres Geschwisterchen zu bekommen, ist ebenfalls Teil des Clips und sorgte bei den Fans für Begeisterung. Zu den Aufnahmen schrieb die werdende Dreifachmama nur wenige, dafür umso bedeutungsvollere Worte: "Noch eines zum Liebhaben." Weitere Details zum errechneten Termin oder zum Geschlecht des Babys verriet Emma in ihrem Beitrag bislang nicht.

Zwar ist es für Emma bereits das dritte Kind, für sie und ihren Partner James allerdings der erste gemeinsame Nachwuchs. Der achtjährige Chester und die sechsjährige Primrose stammen aus der früheren Beziehung der Influencerin mit Gaz Beadle (38). Der Reality-TV-Star wurde vor allem durch die Erfolgsshow Geordie Shore einem großen Publikum bekannt. Im Oktober 2023 machten Emma und Gaz jedoch ihre Trennung publik. Damals waren die beiden zwei Jahre verheiratet gewesen. Lange blieb Emma danach nicht allein: Mittlerweile ist die Zweifachmama mit James verlobt und hat mit ihm ihr privates Glück gefunden. Mit der Schwangerschaft wächst die Patchworkfamilie nun weiter an.

Auch bei ihrem Ex-Mann hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Gaz hat mit seiner Freundin Maia Ellen ebenfalls Nachwuchs bekommen: Im September 2026 durfte das Paar eine Tochter namens Maeve auf der Welt begrüßen. Die Geburt verlief allerdings alles andere als einfach. Maia musste etwa 40 Stunden Wehen durchstehen. Im Anschluss teilte Gaz mehrere Schnappschüsse aus der Klinik, auf denen seine Partnerin mit dem Neugeborenen zu sehen war. Ihre Beziehung hatten die beiden 2024 öffentlich gemacht.

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Instagram / emma_jane1392 Emma McVey, Ex von "Geordie Shore"-Star Gaz Beadle

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Instagram / emma_jane1392 Ultraschallfoto von Emma McVeys Baby

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Instagram / gazbeadle Gaz Beadle und Maia Ellen mit ihrem Neugeborenen