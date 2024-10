"Geordie Shore"-Star Gaz Beadle zeigt seine neue Freundin

Gaz Beadle ist wieder in festen Händen. Auf Instagram macht der Geordie Shore-Star seine neue Beziehung zu der Influencerin Maia Ellen publik. Der britische Reality-TV-Star postet ein niedliches Selfie, das ihn gemeinsam mit der Blondine am Strand zeigt. Glücklich grinsen sich die beiden an, während sie in den Wellen stehen. "Wintersonne mit dir. Danke für alles", kommentiert er den Beitrag.

Die Fans von Gaz freuen sich mit dem frisch verliebten Paar und kommentieren den Beitrag fleißig. "Tolles Paar – schön, dich glücklich zu sehen", "Ihr seht süß zusammen aus" oder "Ah, ich bin so glücklich, das zu sehen! Ihr seid das perfekte Paar und verdient alles Glück der Welt", lauten nur drei der zahlreichen begeisterten Kommentare.

Erst im Oktober vergangenen Jahres verkündeten Gaz und seine langjährige Partnerin und Ehefrau Emma McVey (32) ihre Trennung. Die beiden waren 2021 vor den Traualtar getreten und sind Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Auch Emma ist schon wieder in festen Händen – bereits Ende Mai zeigte sie ihren neuen Partner auf Instagram. Dass sie so schnell wieder in einer Beziehung ist, gefiel nicht allen Fans und die Britin wurde scharf im Netz kritisiert. Gaz stand seiner Ex jedoch bei und veröffentlichte ein gemeinsames Selfie, das die Gemüter der aufgebrachten Fans wohl beruhigen sollte.

Getty Images Gaz Beadle, "Geordie Shore"-Star

Instagram / gazbeadle "Geordie Shore"-Star Gaz Beadle posiert mit seiner Familie

