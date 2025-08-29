Emma McVey und ihr Partner James Staszewsky sind verlobt

Emma McVey (32) überrascht ihre Fans mit einer tollen Neuigkeit: Das Model ist verlobt! Zwei Jahre nach der Trennung von Gaz Beadle (37) hat sie nun ihr Glück mit einem neuen Partner gefunden. Die tolle Nachricht teilt sie mittels einer Bilderreihe auf Instagram, in der zu sehen ist, wie ihr Liebster James Staszewsky im Urlaub am Strand auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. "Das ist also passiert. Ich habe Ja gesagt zu dem Mann, der mich und meine Kinder aufgenommen hat und sie wie seine eigenen behandelt. Der das größte Herz hat, mich besser behandelt als alles andere, treu bleibt und mich vor allem tief liebt", verkündet Emma überglücklich.

James sei für Emma bisher stets eine große Unterstützung gewesen, ihr "absoluter Fels in der Brandung". Dass er sich ein Leben für immer mit ihr und ihrer kleinen Familie wünscht, konnte die Social-Media-Bekanntheit im ersten Moment wohl selbst nicht ganz fassen. "Du warst eine komplette Überraschung, als du in mein Leben kamst, und eine noch größere Überraschung, als du vor mir auf die Knie gegangen bist – so sehr, dass ich dachte, du würdest Witze machen, wenn du in mein verrücktes, chaotisches Leben einheiraten möchtest", schließt sie ihre Worte leicht amüsiert, aber vor allem überaus dankbar ab.

Die Beziehung mit James machte Emma im Mai des vergangenen Jahres öffentlich. "Nach jedem Sturm kommt ein Regenbogen", kommentierte sie damals einen Instagram-Schnappschuss, auf dem sich das Paar verliebt in die Augen schaut. In Sachen stürmische Vergangenheit bezieht sie sich auf die frühere Beziehung mit Gaz Beadle, mit dem sie zwei Jahre verheiratet war und zwei gemeinsame Kinder hat. Für ihren Nachwuchs ziehen die Beauty und der Geordie Shore-Star aber mittlerweile an einem Strang und führen ein freundschaftliches Verhältnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Influencerin Emma McVey und James Staszewsky

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_jane1392 James Staszewsky und Emma McVey, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_jane1392 James Staszewsky und Emma McVey