"Geordie Shore"-Bekanntheit Gaz Beadle erwartet ein Mädchen

Gaz Beadle (38) und seine Freundin Maia Ellen erwarten ein Mädchen. Der Geordie Shore-Star verkündete die freudige Nachricht am Montag auf Instagram, wo er einen emotionalen Clip von der Babyparty mit seinen Followern teilte. In dem Video stehen der 37-Jährige und seine 24-jährige Partnerin vor einem riesigen Schild mit der Aufschrift "Baby", bevor eine gigantische pinkfarbene Rauchkanone losgeht und den Himmel in ein strahlendes Rosa taucht. "Baby Beadle ist..... Oh mein Gott! Mädchen! Mini Maia – Mädchen-Papa-Era geht weiter", schrieb Gary begeistert unter den Beitrag.

Die Schwangerschaft ist für das Paar, das seit 2024 offiziell zusammen ist, ein besonderer Meilenstein. Bei der Verkündung im Februar zeigte sich die gesamte Familie voller Vorfreude auf den Nachwuchs. Sogar der Labrador der Familie trug ein personalisiertes Halstuch. Die "Geordie Shore"-Familie ließ es sich nicht nehmen, dem werdenden Vater zu gratulieren. Die schwangere Sophie Kasaei (36) kommentierte: "2026, das Jahr der 'Geordie Shore'-Babys, herzlichen Glückwunsch." Auch Marnie Simpson (34) und Sam Gowland schickten ihre Glückwünsche.

Gaz ist bereits Vater von zwei Kindern aus seiner Beziehung mit Emma McVey (33). Mit seiner Ex hat er den siebenjährigen Chester und die vierjährige Primrose. Das ehemalige Paar heiratete im Juli 2021, trennte sich jedoch zwei Jahre später wieder. Der TV-Star machte seine Beziehung zu Maia im Jahr 2024 öffentlich und bezeichnete sie als "inspirierend", da sie ihm durch die schwierige Zeit der Trennung geholfen habe. Gaz wurde 2011 mit der ersten Staffel von "Geordie Shore" bekannt und blieb bis 2017 Teil der Show, bevor er nach der Geburt seines ersten Kindes ausstieg.

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Instagram / gazbeadle Gaz Beadle und Partnerin Maia

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Instagram / gazbeadle Gaz Beadle und seine schwangere Partnerin Maia, April 2026

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Instagram / gazbeadle "Geordie Shore"-Star Gaz Beadle posiert mit seiner Familie

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