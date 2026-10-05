Wo ist Ehemann Akka? Lisa Marie Akkaya löst das Rätsel

Auf Instagram fehlt von Furkan "Akka" Akkaya (25) schon seit einiger Zeit jede Spur. Offenbar ist das auch seinen Fans nicht entgangen. In einer Fragerunde auf dem Profil seiner Ehefrau Lisa Marie Akkaya wollte ein Follower deshalb wissen, was hinter der längeren Funkstille steckt. "Wo ist Akka? Hab ich was versäumt?", lautete die direkte Nachfrage auf Instagram. Lisa Marie klärte ihre Community daraufhin mit einem aktuellen Schnappschuss auf. Das Foto zeigt ihren Mann ganz entspannt mit dem Handy in der Hand auf der heimischen Couch. Sorgen müssen sich seine Fans demnach nicht machen: Der Realitystar hat sich keineswegs zurückgezogen. Stattdessen steckt hinter seiner zweimonatigen Abwesenheit im Netz laut seiner Frau lediglich ein technisches Problem.

"Hier ist er. Akka hat einfach seit zwei Monaten keinen Zugriff auf seinen Instagram-Account und kann sich nicht einloggen", erklärte Lisa Marie zu dem Foto ihres Mannes. Ihre Nachricht versah sie mit mehreren Lach-Emojis und scheint die ungewöhnliche Situation damit ziemlich gelassen zu nehmen. Obwohl Akka privat weiterhin sein Handy nutzt, kann er derzeit offenbar schlicht nicht auf sein eigenes Instagram-Profil zugreifen. Weshalb das Problem bereits seit zwei Monaten besteht, verriet Lisa Marie in ihrer Fragerunde nicht. Zumindest dürfte damit aber geklärt sein, warum es auf seinem Account zuletzt so still geworden ist – und dass seine Follower während seiner Abwesenheit offenbar keine wichtige Neuigkeit rund um ihn verpasst haben.

Furkan Akkaya wurde vor allem durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt. Auch seine Ehefrau ist in der Branche längst keine Unbekannte: Lisa Marie, die ebenfalls unter den Namen Lisa Akkaya und Lisa Straube bekannt ist, machte sich sowohl im Reality-TV als auch in den sozialen Medien einen Namen. Die beiden sind verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. Solange Akka selbst keinen Zugriff auf seinen Instagram-Account hat, hält zumindest Lisa Marie ihre Fans weiterhin über ihren gemeinsamen Alltag auf dem Laufenden. Mit dem entspannten Couchfoto ihres Mannes lieferte sie der neugierigen Community nun auch ein kleines Lebenszeichen des Realitystars.

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Gala im Medical Inn in Düsseldorf