Große Sorge bei Lisa Marie Akkaya (25)! Ihr Sohn Emilio hat aktuell mit hohem Fieber zu kämpfen. Wie der Social-Media-Star heute in seiner Instagram-Story berichtete, stieg die Temperatur des Kleinen zwischenzeitlich sogar auf 40,5 Grad Celsius. Auf dem geteilten Foto kuscheln Mutter und Sohn eng aneinander auf einem Kissen. Emilio liegt gemütlich an Lisas Brust und trinkt aus einer Flasche. Mittlerweile gibt es jedoch erfreuliche Nachrichten: Ein Zäpfchen hat das Fieber gesenkt und der Kleine wirkt seitdem wieder deutlich fitter. "Fieber war schon bei 40,5, aber ist wieder durch das Zäpfchen runtergegangen und jetzt ist er auch wieder fitter", schreibt die Influencerin in ihrer Story. Für sie ist vor allem eine Sache eine große Erleichterung: Emilio isst und trinkt endlich wieder.

Ganz so unbeschwert war die Situation vor der Besserung allerdings nicht. Wie Lisa ihren Followern berichtete, sei Emilio zuvor sehr anhänglich und quengelig gewesen. Entwarnung gibt die Mutter deshalb noch nicht vollständig. Sie wolle den Zustand ihres Sohnes im Laufe des Tages weiterhin genau im Blick behalten. Gleichzeitig hoffe sie, dass es ihm nicht wieder schlechter gehe. Nachdem der Kleine wieder etwas gegessen und getrunken hat, plant die Influencerin, ihn zum Ausruhen in sein Bettchen zu legen. So soll er die Möglichkeit bekommen, sich in Ruhe zu erholen. Auch in diesem Moment achtet Lisa auf die Privatsphäre ihres Kindes: Auf der veröffentlichten Aufnahme hat sie einen Teil von Emilios Gesicht mit einem Feen-Sticker verdeckt. Ihren Sohn zeigt sie ihrer Community damit nicht vollständig.

Auf Instagram lässt Lisa ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag mit Sohn Emilio teilhaben. Dabei zeigt sie nicht nur die schönen Seiten, sondern spricht auch offen über die anstrengenden Momente des Mamaseins. Erst Anfang November hatte die Influencerin erzählt, wie sehr sie ein besonders lebhafter Tag mit Emilio gefordert hatte. Dieser habe sie viel Kraft gekostet und sie an ihre persönlichen Grenzen gebracht, berichtete sie damals. Bei dieser Gelegenheit sprach Lisa auch über ihre Selbstzweifel im Familienalltag.

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya und Sohn Emilio

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Imago Akka (Furkan Akkaya) und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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