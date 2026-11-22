Jennifer Lawrence (36) kehrt zu der Rolle zurück, die sie weltberühmt gemacht hat: Elf Jahre nach ihrem Abschied von der Filmreihe spielt die Schauspielerin in Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping erneut Katniss Everdeen. Für das Prequel stand sie gemeinsam mit Josh Hutcherson (34), der erneut Peeta Mellark verkörpert, und Woody Harrelson (65) als Haymitch Abernathy in Deutschland vor der Kamera. Wie Regisseur Francis Lawrence (55) und Produzentin Nina Jacobson nun im Interview mit E! News verrieten, wurde das Comeback lange streng unter Verschluss gehalten. Damit nichts vorzeitig durchsickerte, meldete sich der Regisseur erst sehr spät bei den drei Originalstars. Das geschah unmittelbar vor der Veröffentlichung des Romans von Suzanne Collins (64) im Jahr 2025, auf dem der Film basiert. Trotzdem waren Jennifer, Josh und Woody von der kurzfristigen Anfrage sofort begeistert. Am Set trafen sie dann auf viele bekannte Gesichter aus der Crew. Für Jennifer machte das die Rückkehr besonders emotional.

Francis und sein Team wollten das Trio unbedingt für den neuen Film zurückgewinnen, mussten mit ihrer Anfrage jedoch warten. Erst im Epilog des Buches wurde enthüllt, dass Katniss, Peeta und Haymitch erneut eine Rolle spielen. "Das ist liebevoll gemeint: Nicht jeder in dieser Gruppe kann gut Geheimnisse bewahren", erklärte der Filmemacher und fügte hinzu: "Ich dachte mir: 'Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten vielleicht bis zum Tag vor der Veröffentlichung des Buches, wenn nicht sogar bis wenige Stunden davor, warten, bevor ich Woody, Jen und Josh anrufe' – und genau das habe ich getan." Woody habe allerdings etwas mehr über das Ende gewusst als seine Kollegen, denn die Geschichte erzählt die Vorgeschichte seiner Figur Haymitch. Überreden musste Francis niemanden: "Sie waren im Grunde alle sofort dabei – zumindest emotional. Sie lieben einander, und sie lieben uns, und es ist dieselbe Crew. Für kurze Zeit zurückzukommen und sich auf diese Weise wiederzuvereinen, war, glaube ich, wirklich schön." Außerdem betonte er, dass die drei stolz auf ihre Verbindung zur "Panem"-Reihe seien und sich nicht für das Franchise schämten.

Das richtige Wiedersehen fand jedoch erst nach Drehschluss statt. Francis und einige Crewmitglieder kamen in Regenkleidung und voller Schlamm von einem Drehtag in Deutschland zurück. Jennifer und Josh saßen gerade bei einem Bier in einer Bar und luden sie zu sich ein. Nach und nach gesellten sich auch Nina, Woody mit seiner Ehefrau und weitere langjährige Mitglieder des Teams dazu. "Das war wirklich besonders, denn das war das echte Wiedersehen. Der Arbeitstag hat Spaß gemacht, aber es ist eben ein Arbeitstag", erzählte Francis. Jennifer hatte schon im Oktober im Podcast "Call Her Daddy" von den Dreharbeiten geschwärmt: "Oh Mann, es war unglaublich. Es war so verrückt, weil es dieselbe Crew war. Es waren dieselben Kameraleute, derselbe Regieassistent, mit dem ich auch schon unzählige Male gearbeitet habe, weil ich ihn liebe." Besonders innig war das Wiedersehen mit Josh: "Es war so emotional. Josh und ich sind nicht einmal zur Toilette gegangen, ohne den Arm umeinandergelegt zu haben. Es war so wunderschön."

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Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Sam Claflin, Josh Hutcherson und Julianne Moore beim Fototermin zu "Mockingjay Part 1" in Cannes

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Getty Images Francis Lawrence, David Jonsson und Mark Hamill im April 2025 in Las Vegas

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