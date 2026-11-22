Die turbulente Ehe von Johnny Depp (63) und Amber Heard (40) sorgt erneut für Gesprächsstoff. Grund dafür ist die Biografie "The Many Faces of Johnny Depp", die am 24. November erscheint. Darin beschreibt der Journalist Mark Seal die Beziehung der beiden Schauspieler als eine Verbindung, die von Leidenschaft, Streit, Schmerz und Qual geprägt gewesen sei. Rückblickend soll Johnny sogar überzeugt gewesen sein, für Amber ein "leichtes Ziel" gewesen zu sein. Kennengelernt hatten sich die beiden 2009 bei den Dreharbeiten zu dem Film "The Rum Diary". Nach der Hochzeit im Jahr 2015 hielt ihr Eheglück gerade einmal zwölf Monate. Was folgte, war ein erbitterter Rosenkrieg mit gegenseitigen Vorwürfen schwerer Gewalt und jahrelangen Prozessen in Großbritannien sowie den USA. Während Amber ihrem Ex-Mann körperliche und sexuelle Übergriffe vorwarf, stritt Johnny alles ab und stellte seinerseits die Schauspielerin als die eigentliche Aggressorin dar – Anschuldigungen, die wiederum Amber entschieden zurückwies.

Laut Mark wurde aus der anfänglichen Anziehung schnell eine Beziehung voller Konflikte. Über das Kennenlernen hatte Johnny 2022 vor Gericht in Virginia gesagt: "Sie schien unglaublich an mir und meiner Arbeit interessiert zu sein. Ich fiel darauf herein. Sie überschüttete mich mit etwas, das wie Liebe wirkte." Sie habe ihm immer wieder erzählt, wie sehr sie seine Filme bewundere. "Später in unserer Beziehung gab sie jedoch zu, keinen meiner Filme gesehen zu haben", erklärte er damals. Als einer der schlimmsten Eskalationsmomente galt ein heftiger Zoff in Australien, bei dem der Schauspieler eine Fingerkuppe einbüßte. Ihm zufolge hatte Amber mit einer Wodkaflasche nach ihm geworfen. Sie hingegen zeichnete das Bild einer mehrtägigen Gewaltspirale und erhob unter anderem den Vorwurf sexueller Übergriffe – eine Darstellung, die Johnny entschieden von sich wies. 2020 verlor er in Großbritannien seine Verleumdungsklage gegen "The Sun", die ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Der Richter sah zwölf von 14 untersuchten Fällen häuslicher Gewalt als erwiesen an. 2022 entschied eine Jury in Virginia dann weitgehend zu Johnnys Gunsten. Sie sprach ihm zehn Millionen Dollar (umgerechnet 9.024.456 Euro) Schadensersatz und zunächst fünf Millionen Dollar (umgerechnet 4.512.228 Euro) Strafschadensersatz zu.

Ehe Amber in sein Leben trat, führte Johnny 14 Jahre lang eine Beziehung mit der französischen Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis (53), aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen. Wie Mark berichtet, begegnete er Amber genau zu dem Zeitpunkt, als sich das Aus dieser langjährigen Partnerschaft bereits abzeichnete. In seinem Freundes- und Bekanntenkreis, von dem Johnny sich während des Prozesses verraten gefühlt hatte, soll man es demnach besorgt verfolgt haben, wie rasant er sich auf seine neue Flamme einließ. Seine Mutter Betty Sue Palmer habe die Trauung im Februar 2015 sogar mitten im Eheversprechen unterbrochen und über die Braut gesagt: "Sie liebt ihn nicht." Vor der Hochzeit wurde der Biografie zufolge unter anderem über einen Ehevertrag gestritten. In einer E-Mail, die 2022 vor Gericht gezeigt wurde, schrieb Johnnys behandelnder Arzt David Kipper: "Amber und JD streiten ununterbrochen, seit er bestätigt hat, dass er einen Ehevertrag braucht." Im Mai 2016 zerbrach die Ehe schließlich. Vor Gericht sagte Johnny später, er sei gegen Ende psychisch und emotional vollkommen erschöpft gewesen. Amber erwirkte nach der Trennung eine einstweilige Verfügung gegen ihn.

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Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im September 2015

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Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

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