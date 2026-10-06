27 Ehejahre: Victoria und David Beckham geben Liebestipps

Nach 27 Jahren Ehe gewähren Victoria Beckham (52) und David Beckham (51) offene Einblicke in ihr Liebesleben. Das Promipaar, das sich am 4. Juli 1999 das Jawort gab, hat über die Jahre in zahlreichen Interviews verraten, worauf es ankommt, damit die Leidenschaft nicht einschläft und die Ehe erfolgreich läuft. Besonders wichtig sind gegenseitige Überraschungen, bewusst eingeplante Zweisamkeit und die Bereitschaft, Veränderungen des Partners über die Jahre anzunehmen, heißt es in Paris Match. Um die Routine zu durchbrechen, raten die beiden zu kleinen Geschenken – und zwar ganz ohne Anlass wie Geburtstag oder Feiertag. Auch liebevolle Nachrichten, zum Beispiel am Badezimmerspiegel, oder spontan geplante Wochenendtrips gehören zum Erfolgsrezept der Beckhams. Zweisamkeit muss dabei auch gar nicht teuer oder luxuriös sein: Schon ein gemeinsam zubereitetes Abendessen oder ein Blick in den Sternenhimmel kann für Nähe sorgen.

Für David ist vor allem eines entscheidend: kontinuierliche Arbeit an der Beziehung. "Natürlich haben wir im Laufe der Jahre Fehler gemacht, und wir alle wissen, wie schwierig eine Ehe ist. Man muss sie pflegen", erklärte der Ex-Fußballprofi gegenüber BBC. Victoria hingegen betonte gegenüber Grazia, welchen Rückhalt sie von ihrem Mann bekommt: "David ist nicht nur ein unglaublicher Vater und ein wunderbarer Ehemann, er unterstützt mich auch immer bei meiner Arbeit. Er ist also auch ein ausgezeichneter Partner!" Gegenüber Elle machte die Modeunternehmerin deutlich, dass er insbesondere auch in schwierigen Phasen zu ihr hielt: "Er hat an mich geglaubt, als viele andere es nicht taten. Er hat in mich investiert." Ein weiterer zentraler Rat der Fashiondesignerin: Beide Partner sollten akzeptieren können, dass sich Menschen über die Zeit verändern. "Sehr oft sagt in Liebesbeziehungen einer zum anderen, dass er sich verändert hat. Aber natürlich haben wir uns verändert! Das muss man akzeptieren! Man kann mit 20 und mit 50 nicht derselbe Mensch sein", betonte sie.

Die Beckhams sind Eltern von vier Kindern – und trotz der aktuellen Distanz ihres ältesten Sohns Brooklyn Peltz-Beckham (27) bezeichnen sie ihre Familie weiterhin als oberste Priorität. Krisen musste die Ehe allerdings schon einige überstehen. Für besonders viel Aufsehen sorgten Fremdgehgerüchte über David. Victoria hielt damals zu ihrem Mann. Erst Jahre später sprach das ehemalige Spice Girl über diese Zeit: "Es war der schwierigste Moment meines Lebens, weil ich das Gefühl hatte, dass die ganze Welt wollte, dass wir uns trennen." Das gemeinsame Durchstehen schwieriger Lebensphasen, gegenseitige Unterstützung und die Akzeptanz persönlicher Veränderungen bilden damit das Fundament ihrer 27-jährigen Ehe.

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham in Portofino, 2026

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Instagram/ victoriabeckham Familie Beckham, August 2025