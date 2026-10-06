"Einziger Traum": Ballermann-Star Malin Brown hat geheiratet

Malin Brown hat Ja gesagt! Die Ballermannsängerin und ihr Partner Tim haben in Düsseldorf geheiratet. Wie Bild berichtet, gaben sich die Musikerin und der 33-Jährige zunächst auf dem Standesamt das Jawort – und zwar im ganz kleinen Rahmen: Nur rund 20 Angehörige und enge Freunde waren bei der Zeremonie dabei. Im Anschluss stießen die frisch Vermählten mit ihren Liebsten bei einem Umtrunk im Hotel Van der Valk an. Ab 18 Uhr wurde die Feier dann noch einmal deutlich größer: Auf der "MS Riverstar" stießen insgesamt 120 Gäste gemeinsam mit dem Brautpaar an. Zwei Stunden lang fuhr das Schiff über den Rhein, während an Deck ausgelassen gefeiert, gelacht und getanzt wurde. Für die Braut war der Tag etwas ganz Besonderes – im Anschluss zeigte sie sich sichtlich überwältigt von den vielen schönen Momenten und der großen Feier. "Der ganze Tag war ein einziger Traum", schwärmte Malin.

Bei der Wahl der Location waren sich Malin und Tim offenbar schnell einig. Das Paar war von der besonderen Atmosphäre an Bord so begeistert, dass es sich gar nicht erst nach weiteren Orten umsah. Auch musikalisch wurde der Abend zu etwas Besonderem: Freunde und Wegbegleiter aus der Branche sorgten für die passenden Höhepunkte. Schürze stand live auf der Bühne – und auch die Braut selbst ließ es sich nicht nehmen, zum Mikrofon zu greifen. DJ Robin sang dem Paar ein Ständchen, weitere Kollegen hielten bewegende Reden. Auf der Gästeliste standen zahlreiche bekannte Gesichter der Mallorca-Szene, unter anderem Calvin Kleinen (34), Micha von der Rampe, Paulina Wagner (29) und Carolina. Bei der Wahl ihrer Trauzeugin setzte Malin allerdings nicht auf eine Kollegin: Diese Aufgabe übernahm ihre beste Freundin, die sie bereits seit 20 Jahren kennt und die nichts mit dem Partybusiness zu tun hat. Tim ernannte einen guten Freund zu seinem Trauzeugen. Bilder teilte die Musikerin auf Instagram.

Kennengelernt haben sich Malin und Tim auf Mallorca – doch bis es zwischen den beiden tatsächlich funkte, sollte noch einige Zeit vergehen. Mehrfach begegneten sie sich auf der Insel, ohne ein besonderes Interesse aneinander zu entwickeln. Erst 2024 änderte sich das: Auf dem Cannstatter Wasen kamen die beiden erstmals richtig ins Gespräch – und legten damit den Grundstein für ihre gemeinsame Geschichte. Aus der Freundschaft wurde schließlich eine Beziehung. An Heiligabend 2025 stellte Tim dann während eines gemeinsamen Urlaubs in Thailand die alles entscheidende Frage. An ihrem Mann schätzt die Sängerin vor allem seinen Humor, seine Leichtigkeit und die gemeinsamen Wertvorstellungen. "Er ist der perfekte Mann, weil er dieselben Werte wie ich vertritt und jeden Wahnsinn mit mir mitmacht", erklärte sie gegenüber Bild. Auch die Liebe zu Mallorca teilen die beiden, zudem unterstützt Tim seine Frau in ihrer Karriere. "Mit ihm kann ich Pferde stehlen und meinen Beruf ausüben, ohne dass es sich nach Arbeit anfühlt", so Malin.

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Imago Malin Brown, Ballermann-Star

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Instagram / malinbrown Tim und Malin Brown, Dezember 2025

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Imago Malin Brown feiert im Bierkönig auf Mallorca am 27. Mai 2023