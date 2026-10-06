Brooklyn Beckham heizt den Streit mit Vater David weiter an

Beim Bummel über einen Pariser Flohmarkt am Sonntag zog Brooklyn Peltz-Beckham (27) die Blicke auf sich – allerdings weniger wegen seiner Begleitung als wegen seines Oberteils. An der Seite seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) trug das Model ein Shirt mit der Aufschrift "Du checkst es einfach nicht". Mitten im schwelenden Streit des Beckham-Clans liegt der Verdacht nahe, dass der Sohn von David Beckham (51) mit dieser Aktion gezielt gegen seinen Vater schießen wollte - das berichtet The Sun. Offiziell bestätigt ist diese Vermutung zwar noch nicht, doch der Zeitpunkt lässt tief blicken: Erst kurz vorher hatte der Ex-Fußballstar einen Social-Media-Clip von Brooklyn und Nicola geliked. Das sorgt für Brisanz, da sein Sohn eine Annäherung an die Familie kurz zuvor noch kategorisch abgelehnt hatte.

David hinterließ das Like unter einem Video, das das Paar am Freitag im Anschluss an die Messika-Modenschau gepostet hatte. Und das, obwohl Brooklyn und Nicola seine Eltern wohl explizit dazu aufgefordert hatten, keine Annäherungsversuche mehr über die sozialen Netzwerke zu starten. Die Aufschrift auf dem T-Shirt war unterdessen alles andere als willkürlich gewählt: Sie bezieht sich auf einen viralen Schlagabtausch, den sich Justin Bieber (32) im Jahr 2025 mit Paparazzi geliefert hatte. "Du checkst einfach nicht, dass ich Ernst mache", hatte der Sänger den Fotografen damals entgegengeschleudert. Laut The Sun wollte er den Männern damit klarmachen, dass er beschäftigt sei und in Ruhe gelassen werden wolle. Bei der Messika-Veranstaltung selbst hatte sich Nicola in einem schlichten schwarzen Crop-Top gezeigt. Das Event fand rund drei Kilometer von dem Ort entfernt statt, an dem Victoria Beckham (52) wenig später ihre eigene Kollektion in Paris präsentierte.

Seit fast zwei Jahren sollen Brooklyn und Nicola von David, Victoria und dem übrigen Beckham-Clan entfremdet sein. Davids jüngstes "Gefällt mir" fällt damit in eine Phase, in der der Familienstreit schon länger schwelt. Der Hobbykoch, der vorhat, reicher als seine Eltern zu werden, hatte seinen Angehörigen zuletzt vorgeworfen, ihn wie eine Ware behandelt zu haben. Von einer Annäherung will er nichts wissen: "Ich möchte mich nicht versöhnen", stellte er laut The Sun klar. Als Erstgeborener von David und Victoria führt Brooklyn die Riege der vier Geschwister an. Seit seiner Hochzeit mit Nicola im April 2022 reißen die Schlagzeilen über die anhaltenden Reibereien zwischen dem Paar und den Beckhams nicht ab – die Familienkrise steht seitdem immer wieder im Rampenlicht.

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Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham beim Tribeca Festival 2026 in New York bei "From Passion to Product: Building a Culinary Brand that Lasts"

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026

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Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz küssen sich beim Deauville American Film Festival 2026