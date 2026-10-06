Sydneys Bruder verstreut ihre Asche am Lieblingsort

Zwei Monate nach Sydney Towles Tod hat ihre Familie auf besondere Weise Abschied von ihr genommen. Ihr Bruder Austin Towle fuhr am Sonntag mit einem Boot vor Hobe Sound im US-Bundesstaat Florida aufs Meer hinaus, um dort die Asche der Social-Media-Bekanntheit zu verstreuen. Gemeinsam mit der Asche ließ er auch Blumen ins Wasser gleiten. Den emotionalen Moment hielt Austin in einem Video fest, das er anschließend in seiner Instagram-Story veröffentlichte und mit Sheryl Crows (64) Song "Soak Up the Sun" unterlegte. Der Ort für die Zeremonie war dabei bewusst gewählt: Es handelte sich um Sydneys Lieblingsplatz. "Sydneys Geist wird an dem Ort weiterleben, den sie am meisten geliebt hat", schrieb der 29-Jährige zu den bewegenden Aufnahmen.

Sydney war am 5. August dieses Jahres im Alter von nur 26 Jahren an den Folgen eines Gallengangskarzinoms gestorben – einer seltenen Krebserkrankung der Gallengänge. Einen Tag zuvor hatte Austin öffentlich mitgeteilt, dass seine Schwester in ein Hospiz verlegt worden sei und ihre Familie sowie enge Freunde an ihrer Seite seien. Nach ihrem Tod erschien auf Sydneys Instagram-Account ein emotionaler Abschiedsbeitrag. "Wir werden dich immer so sehr lieben, Sydney. Ich bin so stolz darauf, wie sehr du gekämpft hast. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden. Sydney Elizabeth Towle. 15. November 1999 – 5. August 2026. Ein unendlicher Sonnenstrahl. Eine Tochter, Schwester und Freundin für so viele", hieß es darin. Auch auf TikTok verabschiedete sich Austin von seiner Schwester: "Ruhe in Frieden, beste Schwester aller Zeiten. Sydney hat so hart gekämpft, war immer so positiv und verbreitete überall, wo sie war, Freude. Danke euch allen."

Die schwere Diagnose hatte Sydney bereits 2023 im Alter von 23 Jahren erhalten. Ihren Umgang mit der Erkrankung teilte sie anschließend offen mit ihrer TikTok-Community, die auf mehr als eine Million Follower anwuchs. Dort berichtete sie unter anderem von ihrer Chemotherapie, einer großen Operation an der Leber sowie der Entfernung ihrer Gallenblase. Kurz vor ihrem Tod hatte sich Sydney außerdem auf die nächste Phase einer klinischen Studie mit einer sogenannten TIL-Therapie vorbereitet. Trotz ihrer Erkrankung versuchte die Influencerin, ihren Optimismus nicht zu verlieren. Warum sie sich bewusst auf positive Gedanken konzentrierte, erklärte sie noch im Juni in einem ihrer Videos: "Die Leute fragen immer, warum ich so positiv bin, und es ist so: Warum sollte ich mir nicht das bestmögliche Szenario vorstellen, die beste Art, wie sich die Dinge entwickeln könnten? Die Alternative wäre, das nicht zu tun und einfach nur traurig zu sein."

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Instagram / austintowle Austin Towle mit seiner Schwester Sydney Towle

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Instagram / sydneytowle Sydney Towle, Internetpersönlichkeit

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