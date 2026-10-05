Aaron Troschke raus: Er betreibt jetzt den Promi-BB-Kiosk

Der Kiosk ist aus Promi Big Brother inzwischen kaum noch wegzudenken – doch zum Auftakt der neuen Staffel erwartet die Zuschauer dort eine Veränderung. Aaron Troschke (37), der in den vergangenen Jahren die Einkäufe der Bewohner begleitet hatte, steht nicht mehr hinter der Theke. Stattdessen übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld alias Schmiso in der Livesendung den Kiosk. Warum Aaron nicht mehr dabei ist, erklärt Sat.1 in der Show nicht. Stattdessen präsentiert der Sender direkt seinen Nachfolger. Für Schmiso bringt die aktuelle Staffel sogar eine doppelte Aufgabe mit sich: Neben seinem Einsatz als Kioskbetreiber ist er auch bei den Spielen dabei und erklärt den Bewohnern als Spieleleiter die jeweiligen Aufgaben. Damit übernimmt er in diesem Jahr gleich zwei wichtige Rollen innerhalb des Formats.

Den ersten Einkauf beim neuen Kioskbetreiber erledigt Bewohner Maurice Dziwak (28). Mit lediglich fünf Euro Budget und wenig Zeit schafft er es allerdings nur, eine Packung Nudeln und eine Tube Ketchup für seine Mitbewohner zu besorgen. Während der Einkauf im Haus damit eher überschaubar ausfällt, sorgt Schmisos Einsatz auf X für deutlich mehr Gesprächsstoff. Einige Zuschauer zeigen sich mit seiner neuen Rolle offenbar alles andere als zufrieden. "Spielleiter SchmiSo Schlimmer geht immer", lautet etwa ein Kommentar auf der Plattform. Ein anderer User schreibt: "Schmisos Spielerklärungen jedes Mal ein Pain." Auch ein weiterer Zuschauer lässt kein gutes Haar an dem Spieleleiter: "Ach du Scheiße Schmiso wieder bei den Spielen am Start." Selbst jemand, der mit Aarons Auftritten im Kiosk zuvor wenig anfangen konnte, fällt ein ernüchterndes Urteil: "Fand Aaron ja immer schlimm im Kiosk und habe mich gefreut, dass er weg ist aber Schmiso ist ja fast noch schlimmer."

Die Veränderungen rund um die aktuelle Staffel beschränken sich allerdings nicht auf den Kiosk. Auch beim Begleitformat "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gibt es ein neues Gesicht beziehungsweise ein bekanntes, das fehlt: Melissa Khalaj (37) ist nach zwölf Jahren nicht mehr Teil des Moderationsteams. Ab sofort führt Jochen Bendel (58) erstmals allein durch die Sendung. Darüber hinaus wurde auch das Umfeld der Late-Night-Ausgabe verändert. Die Sendung wird inzwischen in einem großen Studio produziert, in dem Livepublikum und wechselnde Gäste für eine neue Atmosphäre sorgen sollen.

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Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Kiosk 2026

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Steffi Adam / Future Image / ActionPress Aaron Troschke, YouTuber

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Imago Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, 2024