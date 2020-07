Wie steht es zwischen Malin Brown und ihrem Beauty & The Nerd-Partner Julien? In der neu aufgesetzten ProSieben-Show hatte das Duo versucht, sich in verschiedenen Challenges gegen seine Mitstreiter durchzusetzen. Bei einem Quiz hatte Malin dann jedoch nicht genügend Fragen korrekt beantworten können, weshalb sie und ihr Nerd aus der Villa ausziehen mussten. Ob die beiden sich nach dem gemeinsamen Show-Aus noch austauschen?

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt Malin: "Privat hatten und haben Julien und ich keinen Kontakt. Man hat bereits in der Villa gemerkt, dass es zwischen uns einfach nicht matcht." Der TV-Nerd sei ein ruhiger und gelassener Typ, der aber auch gut seine Meinung vertreten könne. Diese Eigenschaften würden Malin normalerweise auch ganz gut gefallen, weil sie selbst ähnlich gestrickt sei – in ihren Augen sei es jedoch schwierig "als Team zu funktionieren, wenn zwei Menschen jeweils auf ihre Meinungen pochen".

Die Brünette schließt jedoch nicht aus, dass sie und Julien in einer anderen Situation besser miteinander klargekommen wären: "Ich denke, hätten wir uns privat kennengelernt, dann wäre es einfacher gewesen, als unter den gegebenen Umständen." Sie und der Ex-TV-Kandidat hätten ohnehin "Anlaufschwierigkeiten" gehabt. Der Druck der TV-Show hätte ein freundschaftliches Kennenlernen aber sogar noch erschwert.

Instagram / malinbrown Malin Brown im September 2017

Instagram / malinbrown Reality-TV-Star Malin Brown

Instagram / malinbrown Malin Brown im Juli 2020



