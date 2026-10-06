Irische 2-Euro-U2-Münze wird für bis zu 400 Euro gehandelt

Eine neue 2-Euro-Gedenkmünze aus Irland sorgt derzeit für einen regelrechten Sammleransturm: Sie zeigt die vier U2-Mitglieder Bono (66), The Edge (65), Adam Clayton (66) und Larry Mullen Jr. und ging am 25. September 2026 in den Verkauf. Besonders begehrt ist die sogenannte Proof-Ausgabe, die auf lediglich 5.000 Exemplare begrenzt ist. Ursprünglich kostete sie laut Focus.de 39,95 Euro, doch im offiziellen Shop war sie in kurzer Zeit ausverkauft. Neben der Proof-Variante gab es 150.000 Münzen in einer bedruckten Coincard zum Preis von jeweils 14,95 Euro. Beide Ausführungen ließ die Central Bank of Ireland bei der Königlichen Niederländischen Münze prägen. Die bekannte Gesamtauflage liegt damit bei 155.000 Stück – ausgegeben ausschließlich als Sammlerprodukt.

Rollen für den regulären Bargeldumlauf hat die Zentralbank nicht angekündigt. Wer also hofft, das Motiv irgendwann zufällig im eigenen Portemonnaie zu entdecken, hat damit extrem schlechte Karten. Dennoch handelt es sich um ein offizielles Zahlungsmittel: Theoretisch kann die Münze im gesamten Euroraum zum Nennwert von zwei Euro verwendet werden. Bei den ersten eBay-Verkäufen wechselten einzelne Stücke mittlerweile für 300 bis 400 Euro den Besitzer – also für fast das Zehnfache des Ausgabepreises. Als Gründe für die hohen Summen gelten die extrem niedrige Auflage und das ungewöhnliche Motiv: Abgebildet ist die Kultband, die bis heute aktiv ist. Dazu kommt, dass sich nicht nur klassische Münzsammler für das Stück interessieren, sondern auch U2-Fans weltweit. Der erste Preissprung scheint sich inzwischen allerdings zumindest teilweise wieder relativiert zu haben. Laut einem Update der Quelle sind begehrte Exemplare mittlerweile bei einschlägigen Münzhandelshäusern zu einem ausgewiesenen Preis von 34,95 Euro zu haben.

Anlass für die Sonderprägung ist das 50-jährige Bandjubiläum von U2. Am 25. September 1976 hängte Larry Mullen Jr. an seiner Schule in Dublin einen Aushang auf, mit dem er nach Mitmusikern suchte – der Startschuss für die Gruppe. Das Motiv stammt von Shaughn McGrath und zeigt Adam Clayton, Bono, The Edge und Larry Mullen Jr. nebeneinander, ergänzt um den Bandnamen, die Jahreszahlen 1976 und 2026 sowie den irischen Landesnamen "Éire". Bei der Präsentation im Little Museum of Dublin war der Schlagzeuger sogar persönlich dabei. 50 Jahre nach der Gründung spielt die Gruppe noch in ihrer ursprünglichen Besetzung – und das mehr als erfolgreich. Nach Angaben der Central Bank of Ireland verkaufte U2 mehr als 175 Millionen Tonträger und gewann 22 Grammys. Besonders erwähnenswert ist wohl, dass die Ausgabe als erste 2-Euro-Gedenkmünze für eine noch aktive Band gilt. Porträts lebender Personen sind auf Euromünzen erlaubt, eine staatliche Ehrung für vier aktive Rockmusiker ist jedoch äußerst ungewöhnlich.

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Ian Gavan/ Getty Images U2 mit dem Global Icon Award in London 2017

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Getty Images U2-Rocker Bono in London 2005

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Getty Images / Jesse Grant Bono und The Edge von U2 bei den "iHeart Radio Music Awards" in Los Angeles