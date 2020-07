Hat Malin Brown bei Beauty & The Nerd Freunde gefunden? Für die 28-Jährige ist die Reise bei der Spieleshow bereits vorbei, da sie sich in einem Quiz nicht gegen ihre Konkurrenten durchsetzen konnte. Ihrer Meinung nach lag ihr Ausstieg an ihrem Show-Partner Julie – sie hätten als Team nicht funktioniert, weil sie zu unterschiedlich seien. Im Promiflash-Interview verriet Malin nun, wie sie zu den anderen Teilnehmern steht.

"Ich habe sehr engen Kontakt zu Chris. Wir waren bereits im Haus wie Pech und Schwefel", erzählte Malin – die beiden würden sich regelmäßig treffen. Die Beauty habe auch einen guten Draht zu den restlichen ehemaligen Mitbewohnern, "ausgenommen von einer Person, die in meinem Leben keinen Platz hat", gab sie zu. Wen genau die Sachbearbeiterin damit meinte, ließ sie offen. Möglicherweise könnte es sich um ihre Ex-Mitstreiterin Emmy handeln, die nach heftigen Streitereien die Villa freiwillig verlassen hatte.

Die Teilnahme an "Beauty & The Nerd" habe Malin die Augen geöffnet, wie sie die nächsten TV-Formate angehen würde: Sie habe in der Show vieles "zu persönlich genommen" und wolle das in Zukunft ändern. Doch im Moment widme sich die Schlagersängerin vor allem ihrer Musik.

