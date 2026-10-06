Nach Hochzeit: Giannina Gibelli erwartet ihr zweites Kind

Bei Giannina Gibelli wächst die Familie: Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Blake Horstmann erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Vor Kurzem sprach Giannina in einem exklusiven Gespräch mit OK! ausführlich über die Schwangerschaft. "Ich fühle mich so unglaublich gesegnet", schwärmte die 33-Jährige. Besonders freut sie sich darauf, ihren Sohn Heath als großen Bruder zu erleben. Schon jetzt scheint der Kleine eine enge Verbindung zu seinem ungeborenen Geschwisterchen aufzubauen. "Er ist so einfühlsam und liebt Babys über alles. Er umarmt und küsst schon jetzt den Bauch", erzählte die werdende Zweifachmama. Und auch Giannina kann den Moment kaum erwarten: "Ich freue mich riesig, dass er einen besten Freund fürs Leben bekommt."

So schön die Vorfreude auf das zweite Baby ist, körperlich fordert die Schwangerschaft Giannina diesmal stärker. Im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft leide sie deutlich mehr unter Übelkeit. Zudem habe sie das Gefühl, bereits im sechsten Monat zu sein. Woran das liegt, kann sie selbst nicht genau sagen. Sie vermutet ihr höheres Alter und den Alltag mit einem kleinen Kind als mögliche Gründe. Auch das Geschlecht des Babys kennen Giannina und Blake noch nicht. "Wir können es kaum erwarten, herauszufinden, ob bei uns bald zwei Jungs herumrennen oder ob wir ein kleines Papakind bekommen!", verriet sie gegenüber OK!. Die zweite Schwangerschaft erlebt das Paar dennoch bewusster: Nach der ersten Geburt wüssten beide inzwischen, welche schönen, aber auch herausfordernden Seiten das Leben mit einem Baby mit sich bringt.

Dass Heath schon jetzt so liebevoll auf den Familienzuwachs reagiert, dürfte für Giannina besonders schön sein. Für die Familie ist die Schwangerschaft der nächste große Moment nach ihrer Hochzeit: Im Juni gaben sich Giannina und Blake im kroatischen Rovinj das Jawort. Auch Sohn Heath war bei der Feier dabei. Die Braut beschrieb ihre Hochzeit gegenüber OK! als unbeschwert und im Stil von Mamma Mia. Besonders wichtig sei ihr gewesen, Blake vor ihrem Sohn und ihren Liebsten zu heiraten. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zur ersten Staffel von "All Star Shore", 2024 folgte die Verlobung. Mit der Schwangerschaft beginnt für das Paar nun ein neuer Abschnitt als vierköpfige Familie.

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Getty Images Giannina Gibelli beim Sports Illustrated Event "Beyond the Pitch New York City" in Cipriani Wall Street, New York, am 18. Juli 2026

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Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann mit ihrem Baby, November 2024

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Getty Images Giannina Milady Gibelli und Blake Horstmann bei der Weltpremiere von Moana im Hollywood Bowl in Los Angeles