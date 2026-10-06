Harry und Meghan streiten sich um Weihnachten

Wo werden Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) in diesem Jahr Weihnachten feiern? Nur wenige Monate nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien steht das Paar offenbar vor einer schwierigen Entscheidung: Verbringen sie die Feiertage mit ihren Kindern Archie und Lilibet in den USA bei Meghans Mutter Doria Ragland – oder feiern sie Weihnachten in Harrys Heimat Großbritannien? Laut Heatworld soll Meghan sich nach ihrem früheren Leben in Kalifornien, nach ihren Freunden und vor allem nach ihrer Mutter sehnen und deshalb lieber in den Staaten feiern wollen. Harry hingegen möchte einem Insider zufolge in England bleiben und dort womöglich Zeit mit den Windsors oder den Spencers verbringen, wie Express.co berichtet. Besonders beschäftigt den Herzog dabei die Außenwirkung: Er soll wenig davon halten, Großbritannien über die Weihnachtsfeiertage zu verlassen. Die Zeit rund um Weihnachten gehört für ihn zu den schönsten des Jahres. Zudem soll er befürchten, eine Rückkehr in die USA könnte den Eindruck erwecken, dass er sich bewusst gegen gemeinsame Zeit mit seinem Vater entscheidet.

Die unterschiedlichen Vorstellungen sollen für Spannungen sorgen – zumal Archie und Lilibet inzwischen in Großbritannien zur Schule gehen. "Da die Kinder zur Schule gehen, können sie nicht ständig nach Lust und Laune zwischen Kalifornien und Großbritannien hin- und herreisen. Deshalb stehen einige schwierige Entscheidungen an, denn sie sind nicht auf derselben Wellenlänge", zitiert Heatworld den Insider. Meghans Heimweh soll trotz des engen Drahts zu Doria groß sein: "Sie vermisst ihre Freunde, sie vermisst ihren Alltag und sie vermisst ihre Mutter wirklich sehr. Sie spricht jeden Tag mit Doria, normalerweise mehrmals, aber das ist nicht dasselbe, wie jedes Wochenende mit ihr zu verbringen." Ob es überhaupt zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest mit den Royals kommt, ist derzeit unklar. Eine Einladung zum traditionellen Fest in Sandringham soll bislang nicht ausgesprochen worden sein. Zudem soll Meghan mehrere Tage im Kreis von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) als unangenehm empfinden. Die Berichte berufen sich auf anonyme Quellen, wie The Blast berichtet. Harry und Meghan selbst haben sich dazu bislang nicht geäußert.

Ende August 2026 kehrten Harry und Meghan nach sechs Jahren in Kalifornien gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien zurück. Berichten zufolge soll die Familie dort zunächst für längere Zeit bleiben. Ob daraus jedoch ein dauerhafter Aufenthalt wird, ist weiterhin offen. Harry soll eine endgültige Rückkehr in seine Heimat davon abhängig machen, ob ihm staatlicher Polizeischutz gewährt wird – eine Frage, die bislang nicht geklärt ist. Sollte die Entscheidung gegen ihn ausfallen, stand laut einem Vertrauten sogar eine Rückkehr nach Montecito während der Herbstferien im Oktober im Raum. Bestätigt haben Harry und Meghan derartige Überlegungen nicht.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026