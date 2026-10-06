Trina Braxton verliert ihren Mann Von Scales mit 58 Jahren

Trina Braxton muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Ehemann Von Scales ist gestorben. Der 58-Jährige starb am vergangenen Donnerstag gegen zwei Uhr morgens in Atlanta. Ein Sprecher der Familie Braxton bestätigte die traurige Nachricht gegenüber TMZ. "Mit schwerem Herzen geben wir den Tod von Von Scales, dem geliebten Ehemann von Trina Braxton, bekannt", heißt es in der Mitteilung. In derselben Erklärung bitten die Angehörigen zugleich um Rücksicht: "Die Familie dankt für eure Gedanken und Gebete, bittet jedoch um Privatsphäre, während sie dieses traurige Ereignis verarbeitet." Laut dem Portal soll Von zuvor mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt haben. Eine offizielle Todesursache ist bislang jedoch nicht bekannt. Trina und Von waren seit 2019 verheiratet.

Auch Trinas Schwester Tamar Braxton (49) meldete sich inzwischen zu Wort. Auf Instagram nahm die Musikerin mit emotionalen Worten Abschied von ihrem Schwager. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung für ihr Leben bezeichnete sie ihn als "Top 5" und erinnerte an ihn als liebevollen und fürsorglichen Partner ihrer Schwester: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Trina so geliebt hat wie du. Du hast es nicht nur gesagt, du hast es gezeigt. Du hast ihr Rückhalt gegeben. Du hast sie beschützt." Zu ihren Zeilen teilte Tamar einen älteren Clip von Vons Heiratsantrag, in dem Trina begeistert Ja sagt. Ihrer Schwester sicherte sie in dem Posting den Beistand der Familie zu: "Aber Trina, du wirst es niemals allein tragen. Wir sind hier. Deine Schwestern sind hier. Wenn du nicht stehen kannst, halten wir dich aufrecht."

Trina und Von lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen und fanden schnell zueinander. Ihre Verlobung und Hochzeit wurden noch im Reality-TV begleitet, ihr späteres Eheleben hielten die beiden jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber Blavity erklärte Trina 2020, sie habe ihre dritte Ehe ganz bewusst vor öffentlichem und familiärem Druck schützen wollen, wie TMZ berichtet: "Manchmal muss man etwas für sich selbst bewahren." Öffentlich zeigten sich die beiden vor allem bei ihrem gemeinsamen Hobby: Sie kochten gerne zusammen und präsentierten ihren Followern regelmäßig eine Onlinekochshow.

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Getty Images Von Scales und Trina Braxton beim Premiere-Event von "The Braxtons" im Westside Cultural Arts Center in Atlanta

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Getty Images Tamar Braxton, Sängerin

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