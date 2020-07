Malin Brown reflektiert ihre Beauty & The Nerd-Zeit im Interview! Ende Juni musste die TV-Bekanntheit die neu aufgesetzte ProSieben-Spieleshow verfrüht verlassen: In einem Quiz hatte sie im Vergleich zu ihren Mitstreiterinnen nur wenige Fragen korrekt beantworten können – und sich und ihren Show-Partner Julien damit aus dem Format katapultiert. In einem Gespräch mit Promiflash blickt sie nun auf ihre Erlebnisse bei "Beauty & The Nerd" zurück und betont: Sie würde im Nachhinein vieles anders machen...

Malin erlebte die Zeit in der Sendung offenbar sehr intensiv. Eine "absolute Berg- und Talfahrt" sei die Teilnahme gewesen. "Ich habe zum Ende hin ständig geweint und oft an mir gezweifelt, weil ich das Ganze zu wenig als Spiel gesehen und die Dinge zu persönlich genommen habe", gibt sie zu. Offenbar hat sie aber auch viel für die Zukunft dazugelernt: "Sollte es ein nächstes Reality-Format für mich geben, würde ich es anders angehen – also ich würde es versuchen."

Aktuell widmet sich die Schlagersängerin vor allem ihrer Musik – dennoch kann sie noch nicht völlig mit "Beauty & the Nerd" abschließen: Es steht nämlich noch das große Wiedersehen an. Dort wolle sie einige Punkte ansprechen, die sie in der Villa vermieden habe: "Ich war überwiegend neutral und mir war es zu anstrengend, mich in Streitigkeiten einzumischen. Das heißt nicht, dass ich keine Meinung hatte", erklärt Malin. Sie hält die anstehende Reunion deshalb für eine gute Gelegenheit, ihren Standpunkt zu alten Streitfragen zu verdeutlichen.

Anzeige

Instagram / malinbrown Malin Brown im August 2020

Anzeige

Instagram / malinbrown Ex-"Beauty & the Nerd"-Kandidatin Malin Brown im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / malinbrown Malin Brown im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de