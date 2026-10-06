Gypsy Rose nimmt bei privater Trauerfeier Abschied von Ken

Gypsy Rose Blanchard (35) hat sich am Samstag bei einer privaten Aufbahrung in Louisiana von ihrem früheren Verlobten Ken Urker (†34) verabschiedet. Wie das Portal TMZ berichtet, kamen zu der privaten Trauerfeier Kens Mutter, zwei seiner Schwestern und sein Bruder – seine Schwester Autumn soll nicht vor Ort dabei gewesen sein. Auch die gemeinsame Tochter Aurora war an diesem schweren Tag an Gypsys Seite. Die Kleine, die im kommenden Dezember zwei Jahre alt wird, erkannte ihren Vater bei der Aufbahrung offenbar und sagte nur ein Wort: "Papa." Gypsy erschien in einem schwarzen Kleid und trug dabei ein ganz besonderes Schmuckstück: jene Kette, die Ken ihr zum zweiten Jahrestag geschenkt hatte. Im Laufe der Zeremonie bekam die Autorin auch einige Minuten für sich, um allein von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen.

Einen Tag später setzten sich Gypsy und Kens Angehörige noch einmal zusammen: Laut TMZ traf sich die Familie am Sonntag zu einem gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant der Kette IHOP. Auch um Kens Hund Parker wurde sich inzwischen gekümmert – vorerst soll eines seiner Geschwister das Tier bei sich aufnehmen. Der Tod des Familienvaters hatte sich nur wenige Tage zuvor ereignet: Ken war am 1. Oktober, genau an seinem 34. Geburtstag, regungslos in einem Haus in Louisiana gefunden worden. Ein Familienmitglied hatte nach ihm gesehen, nachdem er auf Gypsys Geburtstagsnachricht nicht reagiert hatte. Die Autorin erklärte nach dem tragischen Verlust, man gehe von einer Überdosis aus. Sie machte außerdem deutlich, dass sie das Geschehene kaum begreifen könne. Eine offizielle Todesursache wurde bisher noch nicht genannt, jedoch wurden keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden.

Kennengelernt hatten sich Gypsy und Ken im Jahr 2017 als Brieffreunde, während sie wegen ihrer Beteiligung an der Tötung ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard noch in Haft saß. Im Oktober 2018 verlobten sie sich, trennten sich allerdings im August 2019 schon wieder. Anschließend heiratete Gypsy Ryan Anderson (38), von dem sie sich im März 2024 jedoch trennte. Noch im selben Jahr war die Scheidung abgeschlossen – sie und Ken fanden danach erneut zueinander. Im Dezember 2024 kam ihre Tochter Aurora zur Welt. Rund einen Monat vor Kens Tod sollen die zwei ihre Beziehung beendet haben. In einem Statement, das Page Six verbreitete, fand Gypsy nach seinem Tod berührende Worte: "Ken war ein großartiger Vater und ein Mann, der sehr geliebt wurde. Er wird für immer mein Seelenverwandter und mein roter Faden bleiben – eine Verbindung, die weder Zeit noch Entfernung und nicht einmal der Tod auslöschen können."

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora Raina

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