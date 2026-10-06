Gypsy Rose zeigt Hass gegen Ken Urker nach seinem Tod

Nach dem Tod ihres früheren Verlobten Ken Urker (†34) macht Gypsy Rose Blanchard (35) nun auf die Anfeindungen aufmerksam, denen er im Netz ausgesetzt gewesen sein soll. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Autorin auf Instagram eine umfangreiche Sammlung von Screenshots, die einen Teil des mutmaßlichen Cybermobbings gegen Ken aus den vergangenen Jahren dokumentieren soll. Wie TMZ berichtet, stammen die Beiträge und Kommentare unter anderem von Reddit, TikTok und YouTube. Darin wird über Kens Aussehen und seine Sexualität gespottet, außerdem werden sein Charakter, seine Qualitäten als Vater und seine Beziehung zu Gypsy angegriffen. Besonders erschütternd für die Autorin: Die Attacken sollen selbst nach Kens Tod am 1. Oktober 2026 weitergegangen sein. Mit ihrer Veröffentlichung möchte Gypsy offenbar zeigen, welchem Ausmaß an Online-Hass ihr Ex-Partner über einen langen Zeitraum ausgesetzt gewesen sein soll.

Dabei stellen die veröffentlichten Screenshots Gypsy zufolge nur einen kleinen Ausschnitt dar. Über einen längeren Zeitraum könnten sich Hunderte oder sogar Tausende solcher Beiträge gegen eine einzelne Person ansammeln. In ihrer Dokumentation finden sich auch frühere Aussagen ihres Ex-Mannes Ryan Anderson (38). Dieser soll Ken unter anderem als "Ehebrecher" bezeichnet und sich darüber lustig gemacht haben, dass er selbst besser aussehe und außerdem noch Haare habe. Gypsy machte in ihrem Beitrag deutlich, dass sich hinter dem Ziel der Anfeindungen ein Mensch mit Familie und Angehörigen befand. "Hinter dem Bildschirm war ein echter Mensch. Ein Vater und Partner. Jemand, der geliebt wurde", schrieb sie laut TMZ. Mit der Sammlung will sie offenbar vor Augen führen, wie massiv und dauerhaft die Angriffe gegen Ken im Netz gewesen sein sollen.

Schon am Wochenende hatte die Autorin einen weiteren Schritt unternommen und auf Change.org eine Petition für "Kenan's Law" ins Leben gerufen. Nach dem Tod ihres früheren Verlobten setzt sie sich mit der Initiative für stärkere Schutzmaßnahmen gegen Cybermobbing ein. Gleichzeitig fordert sie, Menschen für digitale Anfeindungen stärker zur Verantwortung zu ziehen. Die Wut über das Geschehene wolle sie auf diese Weise in konkrete Veränderungen verwandeln. Zudem möchte sie verhindern, dass die Attacken gegen Ken rückblickend lediglich als bedeutungsloser Lärm im Netz abgetan werden. Ken und Gypsy hatten über Jahre hinweg eine wechselhafte Beziehung geführt und waren immer wieder ein Paar gewesen. Zeitweise waren die beiden auch verlobt. Ihre Beziehung rückte dadurch regelmäßig in den Fokus der Öffentlichkeit – und damit auch Ken, der zuletzt an seinem Geburtstag starb.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025