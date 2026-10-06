Fieser Schleimunfall: "Love Island VIP"-Nelson muss zum Arzt

Für Nelson Henry endet eine Challenge bei Love Island VIP mit einem schmerzhaften Arztbesuch. In der sechsten Folge der Datingshow tritt der Realitystar beim Spiel "Wasser M Arsch" gegen Martin Braun an. Vor den Augen der übrigen Kandidaten liefern sich die beiden Islander einen unerbittlichen Ringkampf in einem Becken voller Schleim. Als Gewinn winkt Nelson und Martin ein Schaumbad mit Henna Urrehman. Während des Duells gelangt Nelson offenbar etwas von der glitschigen Masse in sein Ohr. Die unangenehmen Folgen zeigen sich erst nach dem Wettkampf: Weil sich der Fremdkörper nicht von selbst löst, muss Nelson medizinisch behandelt werden.

Wie unangenehm die Behandlung für Nelson ist, zeigen exklusive Fotos, die Promiflash vorliegen. Darauf sitzt der Influencer beim Fachmann, der sein betroffenes Ohr untersucht und den Schleim daraus entfernt. Begeistert wirkt der "Love Island VIP"-Kandidat während der Prozedur nicht. Ganz erledigt ist der Zwischenfall mit dem Arztbesuch allerdings noch nicht. Anschließend muss Nelson sein Ohr mehrmals täglich mit Tropfen versorgen. In einem Interview, das Promiflash vorliegt, beschreibt er diese Nachbehandlung als besonders lästig: "Die Ohrentropfen waren tatsächlich sehr nervig – ich musste sie dreimal am Tag ins Ohr träufeln."

Ganz schmerzfrei ging das Schleimabenteuer für Nelson, der bei "Love Island VIP" bereits für Gefühlschaos sorgte, ebenfalls nicht über die Bühne. Rückblickend berichtet er von körperlichen Beschwerden, betont aber, dass die Sache glimpflich ausgegangen ist. Besonders lobende Worte findet der Realitystar für das Team hinter den Kulissen. "Meine Ohren taten schon etwas weh, aber zum Glück hat sich die Produktion super um mich gekümmert, sodass ich keine bleibenden Schäden davongetragen habe", erklärt er. Dauerhafte Folgen hat der Kampf im Glibberbecken für Nelson damit nicht. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Nelson Henry nach seinem "Love Island VIP"-Schleimunfall

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RTLZWEI Nelson Henry und Martin Braun bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidat

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