Auch Paco Herb (31) hat sich zum Love Island VIP-Drama geäußert. In den Folgen 19 und 20 wurden unter anderem Marla Slengards intime Nacht mit ihm und ihre Lüge gegenüber Tim (30) thematisiert. Ein Fan wollte in einer Instagram-Fragerunde von Paco wissen, was er Monate nach der Ausstrahlung von Marla und Tim hält. Paco stellte jedoch schnell klar: "'Love Island VIP' ist für mich Vergangenheit. Ich bin hingeflogen, habe meinen Job gemacht und vor Ort ehrlich reagiert und meine Meinung gesagt. Das Thema ist für mich damit abgeschlossen." Daher wolle er nicht weiter gegen die beiden austeilen. "Aktuell bekommen beide schon genug Gegenwind, deshalb sehe ich keinen Sinn darin", erklärte er.

Gleichzeitig richtete Paco einen deutlichen Appell an seine Community. Für ihn gebe es einen klaren Unterschied zwischen sachlicher Kritik und persönlichen Angriffen: "Aber jemanden dafür mit Hass und Beleidigungen zu überschütten, ist schwach. Kritik ist völlig legitim, aber Respekt und Menschlichkeit sollten dennoch nicht verloren gehen." Auch zu einer möglichen Annäherung zwischen Marla und Tim nach den Dreharbeiten bezog Paco klar Stellung. "Wenn nach 'Love Island VIP' etwas zwischen den beiden entstanden ist, dann habe ich das zu respektieren. Am Ende ist das deren Sache", schrieb er in seiner Story.

Außerdem betonte der Realitystar, dass niemand fehlerfrei sei. "Fehler passieren, niemand ist perfekt und jeder trifft mal Entscheidungen, die er im Nachhinein anders treffen würde", meinte Paco. Er war in der Datingshow verspätet als Granate hinzugestoßen – und hat nach eigener Aussage alles richtig gemacht: "Ich habe geliefert, was bestellt wurde. Für die Nebenwirkungen kann ich nichts." Auch darauf, dass er die Showteilnahme als Job bezeichnet, geht Paco näher ein: "Keine Frau dabei, die mich interessiert. Also auch keine Gefühle. Easy! Also automatisch Jobrolle." Er führt aus: "Ich bin dort nicht für eine bunte Tüte hingeflogen. Ich wurde für einen gewissen Betrag gebucht und bin auch bereit, dafür meinen Job zu machen."

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Paco Herb

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RTLZWEI Henna, Marla und Tim bei der Movie Night in "Love Island VIP"

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