Henna Urrehman lässt sich von fiesen Sprüchen über ihr Aussehen nicht aus der Ruhe bringen. Die Reality-TV-Bekanntheit bekam Hate im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an Love Island VIP. Laut ihr zielte dieser auf ihren Körper ab. "Da stand dann so: 'Ja, Henna hat so sehr abgenommen, dass ihre Titten jetzt hängen'", erzählte sie in einem kurzen Clip. Auf diese Bemerkung hatte die Influencerin direkt einen Konter: "Wenn ihr eine Antwort darauf braucht: Die Antwort ist ja." Demonstrativ griff sie nach etwas Haut und meinte: "Ja, tatsächlich. So kann ich meine Haut von meiner Brust wegziehen und sie bleibt dann stehen."

Henna amüsiert sich über das Bodyshaming – und zwar mit einer großen Portion Humor. Statt sich verunsichern zu lassen, lacht sie in einem kurzen Clip über die Bemerkung und findet deutliche Worte: "Und wisst ihr was? Es ist so witzig, weil davor wars so: 'Oh mein Gott, sie ist so fett, sie ist so fett.' Dann nehme ich ab, jetzt ist es so: 'Oh mein Gott, sie hat so abgenommen, ihre Brüste hängen.'" Sie prangert an, dass man es vielen Menschen nie recht machen könne. Am Ende ihrer Story stellt Henna auch die Erwartungen infrage, mit denen Frauen ihrer Ansicht nach konfrontiert werden.

"Darf man als Frau halt noch leben? Darf man als Frau noch hängende Brüste haben?", betont die Datingshowteilnehmerin. Sie fordert: "Bitte, bitte lasst mich in Ruhe." Schon Monate zuvor hatte Henna ihren Gewichtsverlust und die Reaktionen darauf zum Thema gemacht. In einem Social-Media-Video erklärte sie, dass sie weniger gegessen und ihren Alkoholkonsum reduziert hatte. Doch selbst vermeintlich nette Kommentare zu ihrer Figur hatten sie unter Druck gesetzt: "Denn wenn Abnehmen so positiv bewertet wird, entsteht unterbewusst schnell der Druck, weiter abzunehmen oder bloß nicht wieder zuzunehmen."

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Realitystar

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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