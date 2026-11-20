Tim Kühnel (30) hat sich nach der Ausstrahlung der neuesten Folgen von Love Island VIP in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet. Er äußerte sich zum Drama um Marla Slengard, stellte sich hinter sie und nahm sie gegen die massive Kritik in Schutz. Schönreden möchte Tim ihren Fehltritt in der Show allerdings nicht: "Zu Marlas Verhalten gibt es keine zwei Meinungen, man muss aber nicht auf eine Person, die eh schon von allen Seiten etwas abbekommt, noch drauftreten. Das ist meine Meinung." Der Influencer hat den Eindruck, dass Frauen für ihre Fehler härter verurteilt werden als Männer: "Ich finde es krass, dass, wenn man als Frau Scheiße baut, es viel schlimmer ist als als Mann."

Menschen in Red Flags oder Green Flags einzuteilen, lehnt Tim ab: "Jeder hat solche und solche Seiten an sich." Am Ende des Tages sei "Love Island VIP" immerhin eine Datingshow. Die Teilnehmer hätten sich zu diesem Zeitpunkt gerade einmal ein bis zwei Wochen gekannt. Andere Aspekte der Debatte seien für ihn deshalb schwerwiegender. In der Texteinblendung zu seinem Clip fragte er: "Für mich deeper: 'Schlampe' darf man sagen, aber 'Ratte' und 'Opferweiber' sind ein Skandal?" Gemeint ist, dass die Produktion Beleidigungen von Hanna Weig (30) und Maxime Ocasek gegen Marla unkommentiert ausstrahlte, der Sprecher aber beispielsweise bei Nelson Henry, Henna Urrehman und Marla nicht neutrale Sprüche heraushaute.

Tim zeigt sich außerdem irritiert darüber, wie schnell die Stimmung der Zuschauer im Reality-TV kippen kann: "Ich finde es krass, dass sich immer das Blatt so schnell wendet." Denn wie rasant sich die öffentliche Wahrnehmung drehen kann, hat Tim nach eigener Aussage selbst erlebt. Er verwies auf seine Zeit bei Der Promihof: "Vor einem Jahr war ich beim Promihof und jeder hat mich gehatet und geschrieben, wie schlimm alles ist. Jetzt ist es genau andersrum." Damals bandelte er mit Ina Kina an und hatte außerdem Sex mit Emma Fernlund (25). Dabei platzte damals ein Kondom. Tim meint: "'Love Island VIP' zeigt perfekt, wie schnelllebig und fluid dieses Geschäft ist."

Hintergrund der hitzigen Diskussion ist folgender: In der Show hinterging Marla Tim mit Paco Herb (31). Sie log ihn an und behauptete, dass es in der Private Suite von "Love Island VIP" lediglich zu einem Kuss gekommen sei. Später wurde bei einer Movie Night aber gezeigt, dass beide weitergingen als das. Auch in der Sendung bekam die Influencerin Gegenwind zu spüren: Maxime und Hanna lästerten im Anschluss über Marla. Hanna bezeichnete sie als "Schlampe". In einem langen Statement äußerte sich Marla selbst zu ihrem Fehlverhalten. Auch Maxime teilte ihre Meinung und zeigte eher wenig Reue.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Die Bewohner von "Love Island VIP"