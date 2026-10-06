Kann Awkwafina das Restaurant ihrer Familie wiederbeleben?

Für Awkwafina (37) wird es ungewohnt praktisch: In ihrer neuen achtteiligen Dokuserie "Awkwafina: The Unlikely Cook" versucht die Schauspielerin und Comedian, das kulinarische Erbe ihrer Familie wiederzubeleben. Das Problem: Kochen gehört bislang nicht gerade zu ihren Stärken. Unter ihrem bürgerlichen Namen Nora Lum begibt sie sich deshalb auf einen kulinarischen Roadtrip quer durch die USA. Ihr Ziel ist das frühere Familienrestaurant Lum's im New Yorker Stadtteil Flushing, das sie für eine neue Generation wiederbeleben möchte. Der Trailer zeigt, wie sie dafür von Köchen und Gastronomen lernt und sich Schritt für Schritt auf einen entscheidenden Eröffnungsabend vorbereitet. Die Apple-Pressemitteilung kündigt ihre Großmutter dort als VIP-Gast an. "Awkwafina: The Unlikely Cook" startet am 6. November 2026 weltweit bei Apple TV.

Wie wenig Kocherfahrung Awkwafina mitbringt, stellt sie im Trailer gleich selbst klar: "Ich kann nicht kochen. Überhaupt nicht." Um das zu ändern, absolviert Nora einen Intensivkurs am Culinary Institute of America. Anschließend geht es für sie unter anderem nach Texas, wo sie gemeinsam mit Jimmy O. Yang die dortige Barbecue-Kultur erkundet. Unterstützung bekommt sie außerdem von den Kochgrößen Roy Choi und Martin Yan. Auch ein Abstecher nach Hawaii gehört zu ihrer Reise: Dort beschäftigt sie sich mit der Tiki-Kultur, die das Restaurant ihrer Familie einst inspirierte. In Los Angeles' Chinatown muss sie schließlich auch zeigen, was sie von ihren kulinarischen Lehrmeistern gelernt hat.

Hinter dem ungewöhnlichen Kochkurs steckt eine persönliche Familiengeschichte. Awkwafinas Familie betrieb einst Lum's, ein bekanntes kantonesisches Restaurant in Flushing. Nora hat dieses kulinarische Erbe übernommen und will herausfinden, wie sich die Tradition für eine neue Generation weiterentwickeln lässt. Die Apple-Pressemitteilung kündigt ihre Großmutter als VIP-Gast beim Eröffnungsabend an. Produziert wird "Awkwafina: The Unlikely Cook" von Twofour für Apple TV. Neben David Brindley, Itay Reiss und Caroline Davies ist Nora Lum selbst als Executive Producerin beteiligt.

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Getty Images Awkwafina bei den 78. Primetime Emmy Awards in Los Angeles

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Getty Images Awkwafina im Januar 2020

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Getty Images Rapperin Awkwafina bei den Oscars 2019