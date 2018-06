Sie traf die neuen Langfinger. Im vergangenen Mai war Pamela Reif (21) für die Premiere des neuen Films "Ocean's 8" nach New York gereist. Bei dieser Gelegenheit durfte die Fitness-Influencerin sogar drei der Hauptdarstellerin kennenlernen und interviewen: Awkwafina (29), Sandra Bullock (53) und Cate Blanchett (49). Dabei interessierte die durchtrainierte Blondine vor allem eine Frage: Welche von ihnen zeigte sich beim Stehlen am begabtesten?

In dem neuen Streifen will Debbie Ocean (Sandra Bullock), die Schwester des bekannten Ganoven Danny Ocean (gespielt von George Clooney, 57), in dessen Fußstapfen treten. Dafür schließt sie sich einer Gruppe von Meisterdiebinnen an, mit der sie eine Halskette mit Millionenwert stehlen will. Um diese Szenen so überzeugend wie möglich drehen zu können, bekamen Sandra und ihre Co-Stars ein Training für ihre Fingerfertigkeiten. Pamelas Frage, welche der Laien-Kriminellen schließlich am besten zulangen konnte, fiel eindeutig aus. Sowohl Cate als auch Sandra sahen in ihrer Kollegin Awkwafina ein Naturtalent, wie sie in einem Video auf Pamelas Instagram-Account offenbarten.

Doch nicht nur vor den Hollywood-Ladys müssen sich Passanten von nun an in Acht nehmen. Auch Pamela bekam offenbar beigebracht, wie sie am besten etwas von ahnungslosen Mitmenschen stibitzt. "Ich kann jetzt auch wie ein Profi Portemonnaies und Handys aus deiner Tasche klauen", freute sich die 21-Jährige unter einem Beitrag.

Mike Coppola / Getty Images Awkwafina, Sandra Bullock und Cate Blanchett

Jamie McCarthy / Getty Images Cate Blanchett und Sandra Bullock bei der Weltpremiere von "Ocean's 8"

Instagram / pamela_rf Pamela Reif in New York

