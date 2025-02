Awkwafina zeigt sich am Filmset in außergewöhnlichem Look

Awkwafina (35) hat ihr Talent schon das ein oder andere Mal in Komödien bewiesen. Nun gibt ein Paparazzi-Foto vom Set ihres neuesten Streifens "The Man With The Bag" einen Hinweis auf ihre nächste Rolle. Darauf ist zu sehen, wie die Schauspielerin auf einem E-Roller eine Straße in New York herunterrast. Dabei trägt sie einen XXL-Fellmantel in einem grellen Lila. Unter dem beeindruckenden Kleidungsstück blitzen allerdings Blazer, Bluse und ein Rock hervor. Wie diese verschiedenen Styles zusammenpassen, wird sich wohl erst bei der Premiere des Films zeigen.

"The Man With The Bag" ist eine weihnachtliche Komödie, in der Arnold Schwarzenegger (77) Santa Claus spielt. Als ihm jedoch sein Beutel voller Geschenke geklaut wird, muss ihm Vince, gespielt von Alan Ritchson (42), helfen, das Weihnachtsfest zu retten. In weiteren Rollen werden unter anderem die Influencerin Liza Koshy, die Broadwaylegende Jane Krakowski (56), Komiker Ken Jeong (55) und Awkwafina zu bestaunen sein – ihre Aufgaben in der Geschichte sind allerdings noch nicht bekannt.

Awkwafina, die eigentlich Nora Lum heißt, sorgt in ihren Filmen eigentlich immer für gute Laune. Doch auf Instagram teilt die "Ocean's Eight"-Bekanntheit auch gerne ernste Momente. Im September 2023 unternahm sie eine Reise nach Südkorea, das Land, in dem ihre Mutter geboren wurde, die starb, als Awkwafina vier Jahre alt war. "Es war schön und fühlte sich schließlich wie eine Art Zuhause an. Es ist seltsam, die Hälfte von jemandem zu sein, den man nicht kennengelernt hat. Aber ich weiß, dass sie stolz gewesen wäre, dass ich gesehen habe, wo sie herkommt, und ich hatte das Gefühl, dass sie bei mir war", schrieb der Hollywoodstar damals zu einer Reihe von Urlaubsfotos.

Instagram / schwarzenegger Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

Instagram / awkwafina Awkwafina in Südkorea, September 2023

