Wegen Beauty-Filtern kritisiert: Claudia Effenberg reagiert

Claudia Effenberg (61) lässt die Kritik an ihrem neuesten Selfie nicht auf sich sitzen. Einige Nutzer hatten ihr vorgeworfen, das glamouröse Foto mit starken Beauty-Filtern oder sogar mit künstlicher Intelligenz bearbeitet zu haben. Jetzt meldete sich die Designerin auf Instagram zu Wort und wehrte sich gegen die Unterstellungen. Dafür zeigte sie ihren kompletten Look, den sie für einen festlichen Abend in Hamburg gewählt hatte. Zu einer weißen Bluse trug sie einen karamellfarbenen Rock. Als Highlight kombinierte sie eine Luxustasche von Louis Vuitton. Ihre Antwort an die Zweifler fiel dabei kurz und deutlich aus: "Kein Filter, so und nu?", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Damit stellt die Frau von Stefan Effenberg (58) klar, dass ihr makelloses Erscheinungsbild nicht aus einer digitalen Trickkiste stamme. Wer sich also auf eine große Rechtfertigung eingestellt hatte, bekommt stattdessen eine schlagfertige Gegenfrage serviert.

Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion ein Porträt, das die 61-Jährige zuvor mit ihren Followern geteilt hatte. Darauf präsentierte sie sich mit einem perfekt geföhnten blonden Bob, dunklen Smokey Eyes und einer goldenen Brille. Besonders ihr auffallend ebenmäßiger Teint sorgte im Netz für Gesprächsstoff. Während ein Teil der Community den eleganten Look in den höchsten Tönen lobte, reagierten andere Nutzer deutlich skeptischer. Sie fragten, wer auf dem Bild überhaupt zu sehen sei, und vermuteten einen übertriebenen Weichzeichner oder den Einsatz generativer KI. Nach Claudias direktem Konter wendete sich das Blatt in der Kommentarspalte jedoch spürbar. Zahlreiche Follower lobten den gepflegten Auftritt der Designerin und zollten ihr Respekt für ihre klare Reaktion. Zudem ermutigten sie Claudia dazu, sich von negativen Kommentaren nicht verunsichern zu lassen. Ihr zweiter Beitrag rückte damit nicht nur ihr komplettes Outfit, sondern auch ihre eindeutige Haltung zu den Vorwürfen in den Mittelpunkt.

Hinter Claudias glamourösen Auftritten lag allerdings eine schwere Zeit. Erst drei Wochen zuvor hatte sie sich nach ihrer Erkrankung mit neuen Fotos auf Instagram gezeigt und vor allem Stefan gedankt. "Du hast mir wieder gezeigt: Wir sind ein tolles Team – du hast die Kämpferin in mir geweckt", schrieb sie ihrem Mann. Auch die Unterstützung ihrer Follower hatte ihr viel bedeutet: "Und vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche und lieben Nachrichten!" Im September hatte Claudia öffentlich gemacht, dass sie eine schwere Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung erlitten hatte. Zusätzlich waren Herzprobleme aufgetreten. Ärzte hatten ihr zwei Stents eingesetzt, um die Durchblutung ihres Herzens zu verbessern. "Das war der Horror!", hatte sie gegenüber Bild erklärt. Wie mühsam der Weg zurück in den Alltag gewesen war, zeigte ein kleiner Fortschritt aus dem Krankenhaus: Erst nach etwa 20 Tagen hatte sie sich wieder selbst die Haare waschen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, November 2026

Anzeige Anzeige

Claudia Effenberg Claudia Effenberg, November 2026

Anzeige Anzeige