Claudia Effenberg (61) teilt eine besonders persönliche Erinnerung aus ihrer Jugend. Auf Instagram veröffentlichte das Model ein altes Foto, das sie als Teenagerin an der Seite ihres inzwischen verstorbenen Vaters zeigt. Während ihr Papa auf der Aufnahme offenbar gerade in ein Gespräch vertieft ist und zur Seite blickt, strahlt Claudia direkt in die Kamera. Die heutige Reality-TV-Bekanntheit ist auf dem Schnappschuss allerdings kaum wiederzuerkennen: Damals trug sie ihre Haare noch braun und dazu einen Pony, der ihr bis über die Augenbrauen fiel. Viele Worte braucht Claudia zu dem Foto nicht. Sie schreibt lediglich: "Ich vermisse dich so sehr." Mit diesem kurzen Satz macht die Designerin deutlich, wie sehr ihr Vater ihr bis heute fehlt. Weitere Einzelheiten zu dem Moment, in dem das Foto entstand, verriet die Designerin in ihrem Beitrag nicht. Mit der Veröffentlichung gewährte sie ihren Followern dennoch einen sehr privaten Einblick in ihre Familiengeschichte.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche mitfühlende Nachrichten. Viele ihrer Follower kennen den Schmerz, einen Elternteil verloren zu haben, aus eigener Erfahrung und berichten in der Kommentarspalte von ihren persönlichen Schicksalen. "Mein Papa ist seit 10 Jahren nicht mehr da. Ich kann dich so gut verstehen", schreibt etwa eine Followerin auf Instagram. Eine andere spendet Trost: "Geht mir genauso. Fühl dich lieb gedrückt." Auch eine andere Person erinnert an den eigenen Vater: "Ich vermisse meinen auch, Claudia. Schon seit 27 Jahren." Auch nachdenkliche Worte finden sich unter dem Erinnerungsfoto. "Wenn die Eltern tot sind, ist man kein Kind mehr", merkt jemand an. Claudia musste sich bereits als junge Frau von ihrem Vater verabschieden. Wie alt er zum Zeitpunkt seines Todes war und unter welchen Umständen er starb, ist öffentlich nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Claudia im Netz so offen über ihre Trauer spricht. Bereits vor einigen Jahren hatte sie auf Instagram ein Foto von ihrer Einschulung gepostet und dabei an ihren Vater und ihre ältere Schwester Sabine Köhler-Plahuta erinnert. "Ich vermisse meinen Vater und meine Schwester schon sehr. Es gibt Tage, da ist es verdammt schwer", schrieb sie damals. Sabine war zwei Jahre älter als Claudia. Sie starb vor rund zehn Jahren im Alter von 52 Jahren an Darmkrebs. An ihrem Geburtstag veröffentlichte Claudia 2020 erneut eine emotionale Botschaft: "Ich weiß ja nicht, was du da oben im Himmel machst, aber ich vermisse dich und denke gerade heute noch mehr an dich, meine große Schwester." Zwei Jahre später folgte ein weiterer schwerer Verlust. Claudias Mutter starb im Alter von 82 Jahren. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb das Model damals auf Instagram: "Mein Herz blutet."

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Claudia Effenberg Claudia Effenberg, November 2026

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Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg als Jugendliche mit ihrem Vater

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