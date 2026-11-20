Diese Puppe dürfte so manchem Kind ordentlich Respekt eingejagt haben! In der aktuellen Folge von Bares für Rares brachten Mutter Ingvild und ihre Tochter Steffi ein besonderes Familienerbstück mit ins Pulheimer Studio: eine alte Käthe-Kruse-Puppe. Wie in der ZDF-Sendung vom 18. November deutlich wurde, hatten selbst Ingvilds eigene Kinder einst regelrecht Angst vor dem Spielzeug. Da niemand mit der Puppe spielen wollte, landete sie nur selten in Kinderhänden und ist daher nahezu unversehrt. Expertin Annika Raßbach erkannte in ihr ein frühes "Schlenkerchen" aus dem Hause Käthe Kruse. Zwar besitzt die Puppe nicht mehr ihre vollständige Originalkleidung, dennoch bezifferte Annika ihren Wert auf 1.500 bis 3.000 Euro. Im Händlerraum blieb das Höchstgebot jedoch unter dieser Schätzung. Das Erbstück wechselte schließlich für 1.400 Euro den Besitzer: Händler Julian Schmitz-Avila (40) erhielt den Zuschlag.

Die Versteigerung ging zunächst eher schleppend voran. Mit 150 Euro fiel das erste Gebot noch recht niedrig aus, danach stieg der Preis zunächst auf 550 Euro. Erst als die Verkäuferinnen die Schätzung der Expertin verrieten, kam Schwung in die Runde. Die Händler legten nach und steigerten den Betrag über 800 und 1.000 Euro bis auf 1.200 Euro. Am Ende einigten sich Ingvild und Steffi mit Julian auf 1.400 Euro. Damit verfehlte der Verkaufspreis die untere Grenze der Schätzung – ähnlich wie ein Ring in einer vorherigen Folge. Expertin Annika hatte die Puppe einer Modellreihe zugeordnet, die zwischen 1922 und den frühen 1930er-Jahren hergestellt wurde. Charakteristisch für diese Ausführung sind die beweglichen Arme und Beine. Laut der Fachfrau sind außerdem das Käthe-Kruse-Emblem unter einem Fuß sowie die Schuhe und die Haube noch original. Das Kleid und die Unterwäsche wurden hingegen irgendwann ausgetauscht. Wäre die Puppe noch vollständig original gekleidet gewesen, hätte ihr Wert laut der Spezialistin sogar im mittleren vierstelligen Bereich liegen können.

Das besondere Stück befindet sich bereits seit vielen Jahrzehnten in Familienbesitz. Wie Ingvild in der Sendung berichtete, gehörte es ursprünglich der Cousine ihrer Mutter, die 1911 geboren wurde. Hinter den berühmten Puppen steckt die Künstlerin Käthe Kruse, die selbst sieben Kinder hatte. Da Porzellanpuppen damals nicht nur kostspielig, sondern auch äußerst zerbrechlich waren, begann sie, für ihren eigenen Nachwuchs Spielpuppen herzustellen. Die ersten Modelle entstanden zunächst also für den Eigengebrauch. 1910 stellte Käthe ihre Kreationen schließlich bei der Ausstellung "Spielzeug aus eigener Hand" vor und begeisterte damit die Besucher. In der Folge ließ sie ihre Entwürfe patentieren. Zwei Jahre nach der Ausstellung wagte sie den nächsten Schritt: 1911 gründete die Puppenmacherin ihre eigene, nach ihr benannte Werkstatt.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Anzeige Anzeige

Imago Käthe-Kruse-Puppen im Käthe-Kruse-Museum in Bad Kösen, Symbolbild

Anzeige Anzeige