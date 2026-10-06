Nach AYTO-Spiel-Lästereien wehrt sich Alexandra im Netz

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love muss Alexandra Leonhard einiges an Spott über sich ergehen lassen. Bei einem Spiel tritt die Kandidatin gemeinsam mit ihrem Spielpartner als Maus verkleidet gegen eine Mausefalle aus Metall an – und bewegt sich dabei auffallend vorsichtig. Raúl Richter (39) beobachtet das Geschehen vom Rand aus und kommentiert trocken: "Ich weiß schon, warum ich nicht mit ihr spielen will." Die anderen Kandidaten lachen darüber, während Zoe Alexandras Aussage "Ich bin eine langsame Maus" später in ihrem Einzelinterview nachahmt. Nach der Ausstrahlung wehrt sie sich auf TikTok gegen die Reaktionen ihrer Mitkandidaten. Dass sie bei der Challenge so langsam vorging, hatte laut ihr einen konkreten Grund: Während der Dreharbeiten hatte sie sich zuvor Verbrennungen und Brandblasen zugezogen. Deshalb habe sie bei dem Spiel bewusst darauf geachtet, sich nicht noch weitere Verletzungen zuzuziehen.

In ihrem Clip erklärt Alexandra außerdem, dass sich Kandidaten, die vor ihr an der Reihe waren, an der Metallkonstruktion geschnitten hätten. Fabi habe sich sogar den Kopf gestoßen, weil er sich ihrer Schilderung nach unnötig beeilt habe. Umso weniger kann sie die Reaktionen auf ihren Auftritt nachvollziehen: "Das ist so krass, wie die mich am Haten sind. Also, es ist wirklich unfassbar", macht sie ihrem Ärger Luft. Anschließend erklärt sie: "Habt ihr meinen Körper gesehen? Ich war komplett verbrannt. Ich hatte Schmerzen, Brandblasen hier, hier. Ich habe geheult. Ihr checkt nicht, was das für Schmerzen waren. Und dann hab ich mir gedacht: Auf gar keinen Fall werde ich mir für irgendein Spiel noch mehr meinen Körper zerstören." Ihre Gründe habe sie bereits während der Dreharbeiten erklärt, weshalb auch die anderen Teilnehmer davon gewusst hätten. In den Kommentaren stellen sich zahlreiche Fans hinter Alexandra und kritisieren insbesondere Zoes Nachahmung als gehässig und respektlos. Einige User fragen sich zudem, weshalb offenbar niemand aus dem Cast rechtlich gegen den Sender vorgeht.

Die Verletzungen und Brandblasen stammen aus einer früheren Challenge der sechsten Staffel. Bei einem Spiel mit Limetten hatten sich insgesamt drei Kandidatinnen starke Verbrennungen und Hautirritationen zugezogen. Als möglicher Auslöser wurde die Kombination aus Limettensaft und intensiver Sonneneinstrahlung genannt. Auch nach den Dreharbeiten waren die sichtbaren Spuren für die betroffenen Realitystars noch ein Thema. RTL erklärte gegenüber Bild, dass die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer bei der Produktion oberste Priorität hätten. Einen eindeutigen Grund für die Verletzungen nannte der Sender damals zwar nicht, einen Zusammenhang mit dem Limettenspiel schloss RTL nach dem damaligen Kenntnisstand allerdings nicht aus.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Alexandra Leonhard

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Alexandra Leonhard