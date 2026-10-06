Teil von Schädeldecke entfernt: Ina Borck verrät den Grund

Ina Borck (30) blickt auf die wohl schwerste Zeit ihres Lebens zurück. Auf Instagram hat die Influencerin nun mehrere Aufnahmen aus den Wochen nach ihrem Schlaganfall geteilt – darunter Bilder, auf denen ihr Kopf stark angeschwollen und ihr Gesicht deutlich verzogen ist. Erstmals erklärt sie dort auch genauer, warum die Ärzte ihr vorübergehend einen Teil der Schädeldecke entfernen mussten. Ihr Gehirn sei nach dem Schlaganfall so massiv angeschwollen, dass der Druck in ihrem Kopf lebensgefährlich geworden sei. Mit dem Eingriff wollten die Mediziner dem Gehirn ausreichend Platz zum Anschwellen geben und gleichzeitig den gefährlichen Druck reduzieren. Das entnommene Stück Schädeldecke wurde währenddessen eingefroren und eingelagert, bis es wieder eingesetzt werden konnte. Für Ina begann damit eine Phase, in der sie sich in ihrem eigenen Körper kaum wiedererkannte – und die sie ihren Followern nun schonungslos vor Augen führt.

Da ihr Gehirn an einigen Stellen nicht mehr geschützt war, befand sich Ina nach eigener Aussage in ständiger Gefahr. Rund vier Monate lang musste sie deshalb bei jeder Bewegung einen Helm tragen – selbst auf dem kurzen Weg zur Toilette, zur Kaffeestation oder zur Therapie. Besonders im Hochsommer sei das eine große Belastung gewesen: "Ich wollte das Ding nur noch loswerden …", schreibt sie zu den Fotos. Jeden Tag wurde ihr Kopfumfang gemessen, denn erst ab einem bestimmten Wert konnte ein Termin für die nächste Operation festgelegt werden. Als schließlich 57 Zentimeter erreicht waren, stand der Eingriff fest. Jede einzelne Messung sei für sie hochemotional gewesen, da sie dem Termin so sehr entgegengefiebert habe. Im November war ihr Gehirn schließlich weit genug abgeschwollen, sodass die eingelagerte Schädeldecke wieder eingesetzt werden konnte. Die Operation verlief erfolgreich – anschließend waren intensivere Therapien und deutliche Fortschritte möglich.

Vor dem erneuten Eingriff hatte Ina jedoch große Angst und verbrachte schlaflose Nächte. Sie fürchtete, die Operation nicht zu überstehen oder währenddessen weitere Schlaganfälle und andere Erkrankungen zu erleiden. Und obwohl sie sich monatelang auf das Ende der Helmzeit gefreut hatte, begann nach dem Aufwachen zunächst eine Tortur. "Ich habe trotz vieler Medikamente wirklich gedacht, dass ich sterbe", erinnert sie sich auf Instagram an die Schmerzen nach der Operation. Eine sichtbare Erinnerung an diese Zeit wird sie für immer begleiten: eine große Narbe am Kopf. Diese werde ihr Leben lang bleiben und sie vor allem beim Haarekämmen immer wieder an die schweren Monate erinnern. Mit ihrem offenen Rückblick und den Bildern aus der Klinik gewährt Ina ihrer Community einen seltenen Einblick in einen Heilungsprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist.

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Instagram / inaontour Ina Borck mit angeschwollenen Hirn

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck nach ihrem Schlaganfall

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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