"Es wird besser": Ina Borck macht Schlaganfall-Patienten Mut

Ina Borck (30) spricht offen über die Folgen ihres Schlaganfalls und wendet sich dabei direkt an andere Betroffene. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story ging die Influencerin jetzt auf die Nachricht eines Fans ein. Dieser bezeichnete Ina als großes Vorbild und wollte wissen, welchen Rat sie anderen Patienten geben könne. In ihrer Antwort gewährte die Influencerin ihrer Community einen ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben. Dabei machte sie keinen Hehl daraus, dass das Thema für sie selbst noch lange nicht abgeschlossen ist. Auch fast fünf Jahre nach dem gesundheitlichen Einschnitt müsse sie noch einiges verarbeiten. Dennoch richtete sie ermutigende Worte an andere Betroffene und betonte: "Auch wenn es ein unfassbarer Einschnitt und Schock ist, es wird besser." Damit gab Ina einen ehrlichen Einblick in ihren eigenen Umgang mit der gesundheitlichen Zäsur. Sie verschwieg dabei nicht, dass der Weg nach einem solchen Erlebnis lang sein kann. Aus eigener Erfahrung weiß die 30-Jährige, welche Gedanken viele Menschen nach einem Schlaganfall umtreiben. Häufig stelle man sich die Frage nach dem Grund – und vor allem: "Warum ich?" Eine Antwort, die wirklich zufriedenstellt, gebe es darauf allerdings nicht, erklärte die Influencerin.

Wichtig sei es, sich bewusst zu machen, dass die Verarbeitung ein langer Prozess sei. Gerade wenn es nicht gut läuft, sei es wichtig, weiterzumachen und den Mut nicht zu verlieren. Dass sie selbst diesen Weg weiterhin geht, machte die Social-Media-Bekanntheit ebenfalls deutlich. In ihrer Social-Media-Story schrieb sie: "Obwohl es fast fünf Jahre her ist, habe ich noch viel aufzuarbeiten." So zeigte Ina, dass anhaltende Herausforderungen und Zuversicht für sie nebeneinander bestehen können. In ihrer persönlichen Antwort ließ Ina ihre Follower außerdem an einem Rat teilhaben, der sie geprägt hat. Er stammt von ihrem Vater, der genau weiß, wovon er spricht: Er lebt seit mehr als 40 Jahren mit einer Behinderung. Für den Umgang mit einer Lebenssituation, die sich dauerhaft verändert hat, gab er seiner Tochter einen klaren Satz mit auf den Weg: "Du wirst es nie toll finden, aber lernen, damit zu leben." Ina fasste knapp zusammen, dass diese Worte für sie den Kern der Situation treffen.

Schon vor wenigen Tagen hatte Ina deutlich gemacht, wie schwer ihr der Alltag mit den Folgen des Schlaganfalls manchmal fiel. In emotionalen Instagram-Storys berichtete sie, dass sie sich zu ihren täglichen Therapien und Übungen regelrecht zwingen musste. Der Tatendrang aus der ersten Zeit nach dem Schlaganfall fehlte ihr. "Ich will gesundheitlich zwar weiter vorankommen, habe aber das Gefühl, mich selbst ein Stück weit aus den Augen verloren zu haben", erklärte sie. Deshalb bat sie ihre Community um Tipps, um wieder mehr Motivation zu finden. Dabei hatte Ina durchaus weitere Fortschritte bemerkt. Beim Betrachten ihrer Autogrammkarten war ihr aufgefallen, dass ihr Mundwinkel inzwischen nur noch äußerst selten hing – fast nur noch direkt nach dem Schlafen. Trotzdem belastete es sie, sich immer wieder zu den Übungen überwinden zu müssen. Sie vermisste das Gefühl, für ihre Gesundheit "Feuer und Flamme" zu sein. Gleichzeitig hatte sie Angst davor, später zu bereuen, nicht alle Möglichkeiten für ihre Genesung ausgeschöpft zu haben.

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck spricht in einem Instagram-Reel über ihre Hürden beim Gehen

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